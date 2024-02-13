Лига чемпионов13 февраля 2024, 22:52 | Обновлено 13 февраля 2024, 22:55
453
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ВИДЕО. Бернарду Силва забил гол в раздевалку. Ман Сити снова вышел вперед
Португалец откликнулся на передачу вперед и точно поразил дальний угол
13 февраля 2024, 22:52 | Обновлено 13 февраля 2024, 22:55
453
0
13 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Копенгаген» и «Манчестер Сити».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первый матч проходит в Копенгагене, столице Дании, на стадионе «Паркен».
Бернарду Силва забил гол в раздевалку. Португалец откликнулся на передачу вперед и точно поразил дальний угол. Ман Сити снова вышел вперед (2:1).
❗️ ВИДЕО в Telegram: гол Манчестер Сити
ГОЛ! 1:2. Бернарду Силва, 45+1 мин.
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