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  4. ВИДЕО. Бернарду Силва забил гол в раздевалку. Ман Сити снова вышел вперед
Лига чемпионов
13 февраля 2024, 22:52 | Обновлено 13 февраля 2024, 22:55
453
0

ВИДЕО. Бернарду Силва забил гол в раздевалку. Ман Сити снова вышел вперед

Португалец откликнулся на передачу вперед и точно поразил дальний угол

13 февраля 2024, 22:52 | Обновлено 13 февраля 2024, 22:55
453
0
ВИДЕО. Бернарду Силва забил гол в раздевалку. Ман Сити снова вышел вперед
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва

13 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Копенгаген» и «Манчестер Сити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч проходит в Копенгагене, столице Дании, на стадионе «Паркен».

Бернарду Силва забил гол в раздевалку. Португалец откликнулся на передачу вперед и точно поразил дальний угол. Ман Сити снова вышел вперед (2:1).

❗️ ВИДЕО в Telegram: гол Манчестер Сити

ГОЛ! 1:2. Бернарду Силва, 45+1 мин.

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Источник Sport.ua
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