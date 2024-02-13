ВИДЕО. Бернарду Силва забил гол в раздевалку. Ман Сити снова вышел вперед

13 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Копенгаген» и «Манчестер Сити».

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Первый матч проходит в Копенгагене, столице Дании, на стадионе «Паркен».

Бернарду Силва забил гол в раздевалку. Португалец откликнулся на передачу вперед и точно поразил дальний угол. Ман Сити снова вышел вперед (2:1).

❗️ ВИДЕО в Telegram: гол Манчестер Сити

ГОЛ! 1:2. Бернарду Силва, 45+1 мин.