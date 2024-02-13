В женском футболе – новый трансферный рекорд. Планка все ближе к 1 млн

Клуб американской Национальной женской футбольной лиги «Бэй» подписал нападающую Рэйчил Кундананджи из клуба «Мадрида» за рекордную для женского футбола сумму.

Якобы за переход 23-летней нападающей сборной Замбии было заплачено 735 тыс евро. Кундананджи, на счету которой 33 гола в 43 матчах чемпионата Испании, поставила свою подпись под контрактом на на четыре года с возможностью продления еще на один сезон.

Предыдущий трансферный рекорд принадлежал полузащитнице сборной Англии Кире Уолш. Ее переход из «Манчестер Сити» в «Барселону» обошелся каталонскому клубу в 460 тыс евро.