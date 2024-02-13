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13 февраля 2024, 22:40 | Обновлено 13 февраля 2024, 22:50
480
0

В женском футболе – новый трансферный рекорд. Планка все ближе к 1 млн

Рэйчил Кундананджи стала самой дорогой футболисткой планеты

13 февраля 2024, 22:40 | Обновлено 13 февраля 2024, 22:50
480
0
В женском футболе – новый трансферный рекорд. Планка все ближе к 1 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Рэйчил Кундананджи

Клуб американской Национальной женской футбольной лиги «Бэй» подписал нападающую Рэйчил Кундананджи из клуба «Мадрида» за рекордную для женского футбола сумму.

Якобы за переход 23-летней нападающей сборной Замбии было заплачено 735 тыс евро. Кундананджи, на счету которой 33 гола в 43 матчах чемпионата Испании, поставила свою подпись под контрактом на на четыре года с возможностью продления еще на один сезон.

Предыдущий трансферный рекорд принадлежал полузащитнице сборной Англии Кире Уолш. Ее переход из «Манчестер Сити» в «Барселону» обошелся каталонскому клубу в 460 тыс евро.

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трансферы женский футбол
Источник Twitter
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