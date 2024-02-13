В женском футболе – новый трансферный рекорд. Планка все ближе к 1 млн
Рэйчил Кундананджи стала самой дорогой футболисткой планеты
Клуб американской Национальной женской футбольной лиги «Бэй» подписал нападающую Рэйчил Кундананджи из клуба «Мадрида» за рекордную для женского футбола сумму.
Якобы за переход 23-летней нападающей сборной Замбии было заплачено 735 тыс евро. Кундананджи, на счету которой 33 гола в 43 матчах чемпионата Испании, поставила свою подпись под контрактом на на четыре года с возможностью продления еще на один сезон.
Предыдущий трансферный рекорд принадлежал полузащитнице сборной Англии Кире Уолш. Ее переход из «Манчестер Сити» в «Барселону» обошелся каталонскому клубу в 460 тыс евро.
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