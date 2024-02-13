ВИДЕО. Ужасная ошибка Эдерсона. Копенгаген сравнял счет в матче с Ман Сити
Игроки датского клуба со второго удара отправили мяч в цель
13 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Копенгаген» и «Манчестер Сити».
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Первый матч проходит в Копенгагене, столице Дании, на стадионе «Паркен».
Копенгаген сравнял счет на 34-й минуте. Голкипер гостей Эдерсон допустил жуткую ошибку – отдал мяч на ногу сопернику. И игроки датского клуба со второго удара отправили мяч в цель.
❗️ ВИДЕО в Telegram: гол в ворота Манчестер Сити
ГОЛ! 1:1. Маркус Маттссон, 34 мин.
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