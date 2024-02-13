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Лига чемпионов
13 февраля 2024, 22:39 | Обновлено 13 февраля 2024, 22:52
1023
0

ВИДЕО. Ужасная ошибка Эдерсона. Копенгаген сравнял счет в матче с Ман Сити

Игроки датского клуба со второго удара отправили мяч в цель

13 февраля 2024, 22:39 | Обновлено 13 февраля 2024, 22:52
1023
0
ВИДЕО. Ужасная ошибка Эдерсона. Копенгаген сравнял счет в матче с Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

13 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Копенгаген» и «Манчестер Сити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч проходит в Копенгагене, столице Дании, на стадионе «Паркен».

Копенгаген сравнял счет на 34-й минуте. Голкипер гостей Эдерсон допустил жуткую ошибку – отдал мяч на ногу сопернику. И игроки датского клуба со второго удара отправили мяч в цель.

❗️ ВИДЕО в Telegram: гол в ворота Манчестер Сити

ГОЛ! 1:1. Маркус Маттссон, 34 мин.

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Источник Sport.ua
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