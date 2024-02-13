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Лига чемпионов
13 февраля 2024, 22:48 | Обновлено 13 февраля 2024, 23:29
884
0

3 сейва Лунина. У РБ Лейпциг и Реала паритет по итогам 1-го тайма

Немецкий и испанский клубы достигли экватора в первой встрече

13 февраля 2024, 22:48 | Обновлено 13 февраля 2024, 23:29
884
0
3 сейва Лунина. У РБ Лейпциг и Реала паритет по итогам 1-го тайма
Getty Images/Global Images Ukraine

В Лейпциге завершился первый тайм первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между местным одноименным клубом и мадридским «Реалом».

Команды отправились отдыхать при счете 0:0.

По итогам первых 45 минут поединка игроки «Реала» превосходят хозяев поля по владении мячом – 55% против 45%. Также на счету «галактикос» больше ударов по воротам (8 против 5), а вот по точности угроз «быки» впереди – 3 удара в площадь ворот против двух у мадридцев.

Голкипер «Реала» Андрей Лунин в первом матче совершил 3 сейва.

Дважды игроки «РБ Лейпциг» перед воротами украинца оказывались в офсайдной ловушке. У футболистов «Реала» нет ни одного положения вне игры.

Гости выполнили один угловой против трех корнеров у хозяев.

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Реал Мадрид РБ Лейпциг Лига чемпионов Андрей Лунин
Источник Sport.ua
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