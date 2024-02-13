3 сейва Лунина. У РБ Лейпциг и Реала паритет по итогам 1-го тайма
Немецкий и испанский клубы достигли экватора в первой встрече
В Лейпциге завершился первый тайм первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между местным одноименным клубом и мадридским «Реалом».
Команды отправились отдыхать при счете 0:0.
По итогам первых 45 минут поединка игроки «Реала» превосходят хозяев поля по владении мячом – 55% против 45%. Также на счету «галактикос» больше ударов по воротам (8 против 5), а вот по точности угроз «быки» впереди – 3 удара в площадь ворот против двух у мадридцев.
Голкипер «Реала» Андрей Лунин в первом матче совершил 3 сейва.
Дважды игроки «РБ Лейпциг» перед воротами украинца оказывались в офсайдной ловушке. У футболистов «Реала» нет ни одного положения вне игры.
Гости выполнили один угловой против трех корнеров у хозяев.
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