ВИДЕО. Лунин спас Реал от гола. Голкипер уверенно сыграл ногами
«РБ Лейпциг» бодро начал матч против мадридского гранда
Во вторник, 13 февраля, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал».
Игра проходит на стадионе «Ред Булл Арена».
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В старте «Реала» играет голкипер Андрей Лунин. Для украинского стража ворот это уже пятый матч подряд, когда он стартует в основе «галактикос».
На 9-й минуте у хозяев был прекрасный момент открыть счет в матче, но Лунин удачно сыграл ногами и отразил удар Беньямина Шешко.
ВИДЕО. Лунин спас Реал от гола. Голкипер уверенно сыграл ногами
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