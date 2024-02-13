Во вторник, 13 февраля, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал».

Игра проходит на стадионе «Ред Булл Арена».

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В старте «Реала» играет голкипер Андрей Лунин. Для украинского стража ворот это уже пятый матч подряд, когда он стартует в основе «галактикос».

На 9-й минуте у хозяев был прекрасный момент открыть счет в матче, но Лунин удачно сыграл ногами и отразил удар Беньямина Шешко.

ВИДЕО. Лунин спас Реал от гола. Голкипер уверенно сыграл ногами