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  4. ВИДЕО. Лунин спас Реал от гола. Голкипер уверенно сыграл ногами
Лига чемпионов
13 февраля 2024, 22:23 |
3323
0

ВИДЕО. Лунин спас Реал от гола. Голкипер уверенно сыграл ногами

«РБ Лейпциг» бодро начал матч против мадридского гранда

13 февраля 2024, 22:23 |
3323
0
ВИДЕО. Лунин спас Реал от гола. Голкипер уверенно сыграл ногами
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Во вторник, 13 февраля, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал».

Игра проходит на стадионе «Ред Булл Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В старте «Реала» играет голкипер Андрей Лунин. Для украинского стража ворот это уже пятый матч подряд, когда он стартует в основе «галактикос».

На 9-й минуте у хозяев был прекрасный момент открыть счет в матче, но Лунин удачно сыграл ногами и отразил удар Беньямина Шешко.

ВИДЕО. Лунин спас Реал от гола. Голкипер уверенно сыграл ногами

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Реал Мадрид РБ Лейпциг Андрей Лунин Лига чемпионов РБ Лейпциг - Реал видео Беньямин Шешко
Источник Sport.ua
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