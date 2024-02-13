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Лига чемпионов
13 февраля 2024, 22:25 | Обновлено 13 февраля 2024, 22:31
555
0

ВИДЕО. Кевин де Брюйне забил для Ман Сити быстрый гол в ворота Копенгагена

Горожане открыли счет уже на 10-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов

13 февраля 2024, 22:25 | Обновлено 13 февраля 2024, 22:31
555
0
ВИДЕО. Кевин де Брюйне забил для Ман Сити быстрый гол в ворота Копенгагена
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

13 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Копенгаген» и «Манчестер Сити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч проходит в Копенгагене, столице Дании, на стадионе «Паркен».

Горожане открыли счет уже на 10-й минуте встречи. Кевин де Брюйне забил для Ман Сити быстрый гол в ворота Копенгагена.

❗️ ВИДЕО в Telegram: гол Манчестер Сити

ГОЛ! 0:1. Кевин де Брюйне, 10 мин.

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Источник Sport.ua
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