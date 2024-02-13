Лига чемпионов13 февраля 2024, 22:25 | Обновлено 13 февраля 2024, 22:31
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ВИДЕО. Кевин де Брюйне забил для Ман Сити быстрый гол в ворота Копенгагена
Горожане открыли счет уже на 10-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов
13 февраля 2024, 22:25 | Обновлено 13 февраля 2024, 22:31
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13 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Копенгаген» и «Манчестер Сити».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первый матч проходит в Копенгагене, столице Дании, на стадионе «Паркен».
Горожане открыли счет уже на 10-й минуте встречи. Кевин де Брюйне забил для Ман Сити быстрый гол в ворота Копенгагена.
❗️ ВИДЕО в Telegram: гол Манчестер Сити
ГОЛ! 0:1. Кевин де Брюйне, 10 мин.
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