ВИДЕО. Кевин де Брюйне забил для Ман Сити быстрый гол в ворота Копенгагена

13 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Копенгаген» и «Манчестер Сити».

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Первый матч проходит в Копенгагене, столице Дании, на стадионе «Паркен».

Горожане открыли счет уже на 10-й минуте встречи. Кевин де Брюйне забил для Ман Сити быстрый гол в ворота Копенгагена.

❗️ ВИДЕО в Telegram: гол Манчестер Сити

ГОЛ! 0:1. Кевин де Брюйне, 10 мин.