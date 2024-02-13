30 млн грн. Зинченко привлек звезду Арсенала к сбору денег на ВСУ
Украинский защитник и Габриэл Жезус сыграют благотворительный матч в CS2
Украинский защитник Александр Зинченко и бразильский нападающий Габриэл Жезус, которые вместе играют за лондонский «Арсенал», проведут благотворительный матч в CS2, чтобы собрать 30 миллионов гривен для батальона «Айдар».
Кроме 2 вышеупомянутых звезд футбола, в игре должны принять участие их друзья, профессиональные киберспортсмены и известные деятели.
Все собранные средства с донатов будут потрачены на закупку средств РЭБ, дронов и транспорта для бойцов вышеупомянутого батальона «Айдар».
Событие состоится 26 февраля 2024 года.
Ранее Александр Зинченко выступил одним из организаторов благотворительного футбольного матча Game4Ukraine, который принес Украине 1.7 миллионов долларов.
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