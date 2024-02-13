30 млн грн. Зинченко привлек звезду Арсенала к сбору денег на ВСУ

Украинский защитник Александр Зинченко и бразильский нападающий Габриэл Жезус, которые вместе играют за лондонский «Арсенал», проведут благотворительный матч в CS2, чтобы собрать 30 миллионов гривен для батальона «Айдар».

Кроме 2 вышеупомянутых звезд футбола, в игре должны принять участие их друзья, профессиональные киберспортсмены и известные деятели.

Все собранные средства с донатов будут потрачены на закупку средств РЭБ, дронов и транспорта для бойцов вышеупомянутого батальона «Айдар».

Событие состоится 26 февраля 2024 года.

Ранее Александр Зинченко выступил одним из организаторов благотворительного футбольного матча Game4Ukraine, который принес Украине 1.7 миллионов долларов.