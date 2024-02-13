Моуриньо получил немалый штраф за период работы в Реале. Что случилось?

Налоговые органы Испании оштрафовали экс-тренера «Реала» Жозе Моуриньо.

Сообщается, что у Моуринью было открыто дело по уклонению от уплаты налогов в период 2010-12 годов, когда он работал в мадридском «Реале». Налоговые органы Испании наложили на португальца штраф в размере 1.45 миллиона евро.

Моуриньо тренировал мадридский «Реал» с 2010 по 2013 год. За это время Жозе выиграл с «сливочными» Кубок Испании, Суперкубок страны и Ла Лигу.

Ранее португальский тренер был уволен из римской «Ромы».