Легионер Вереса: Серия на сборах вселяет уверенность перед УПЛ
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Бразильский игрок ровенского «Вереса» Яго Сикейра прокомментировал победу в товарищеском матче против латвийской «Лиепаи» (1:0):
«Доволен своей игрой. Но мы всегда должны думать о команде. Потому что только в командной игре есть возможность лучше себя проявить.
Очень стараюсь работать на тренировках, прислушиваюсь к тренерам. С удовольствием помог команде своим победным голом. Надеюсь, эта победа придаст уверенности в матче чемпионата против «Колоса». По голу – я успел прочитать ситуацию, сделал движение в свободную зону, куда Михаил Шестаков отдал идеальную передачу.
Беспроигрышная серия на сборах вселяет уверенность перед возобновлением УПЛ».
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