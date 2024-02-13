Легионер Вереса: Серия на сборах вселяет уверенность перед УПЛ

Бразильский игрок ровенского «Вереса» Яго Сикейра прокомментировал победу в товарищеском матче против латвийской «Лиепаи» (1:0):

«Доволен своей игрой. Но мы всегда должны думать о команде. Потому что только в командной игре есть возможность лучше себя проявить.

Очень стараюсь работать на тренировках, прислушиваюсь к тренерам. С удовольствием помог команде своим победным голом. Надеюсь, эта победа придаст уверенности в матче чемпионата против «Колоса». По голу – я успел прочитать ситуацию, сделал движение в свободную зону, куда Михаил Шестаков отдал идеальную передачу.

Беспроигрышная серия на сборах вселяет уверенность перед возобновлением УПЛ».