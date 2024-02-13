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Украина. Премьер лига
13 февраля 2024, 22:02 | Обновлено 13 февраля 2024, 22:03
68
0

Легионер Вереса: Серия на сборах вселяет уверенность перед УПЛ

1

13 февраля 2024, 22:02 | Обновлено 13 февраля 2024, 22:03
68
0
Легионер Вереса: Серия на сборах вселяет уверенность перед УПЛ
НК Верес. Яго Сикейра

Бразильский игрок ровенского «Вереса» Яго Сикейра прокомментировал победу в товарищеском матче против латвийской «Лиепаи» (1:0):

«Доволен своей игрой. Но мы всегда должны думать о команде. Потому что только в командной игре есть возможность лучше себя проявить.

Очень стараюсь работать на тренировках, прислушиваюсь к тренерам. С удовольствием помог команде своим победным голом. Надеюсь, эта победа придаст уверенности в матче чемпионата против «Колоса». По голу – я успел прочитать ситуацию, сделал движение в свободную зону, куда Михаил Шестаков отдал идеальную передачу.

Беспроигрышная серия на сборах вселяет уверенность перед возобновлением УПЛ».

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товарищеские матчи Лиепая Верес Ровно учебно-тренировочные сборы Михаил Шестаков контрольные матчи УПЛ Яго Сикейра Аугусто Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Колос Ковалевка
Источник ФК Верес
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