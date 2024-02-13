Тренер Сосьедада: Представьте, каким шоком будет, если мы выбьем ПСЖ из ЛЧ
Иманоль Альгуасиль настроен оптимистично
Главный тренер испанского «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Лиги чемпионов против французского «Пари Сен-Жермен»:
«Чтобы выйти в финал, нам нужно играть против лучших, а «ПСЖ» - это кандидат на выход в финал. У них есть тренер, которого я очень уважаю, он очень хорошо знает нас, а мы знаем его. Лучше и быть не может! Представьте себе шоковую волну, которая возникнет, если мы их выбьем из ЛЧ? Если нам удается играть так, как мы играли против «Интера», который не смог победить нас ни дома, ни на выезде... Так почему мы не можем сделать это против «ПСЖ»?».
Матчи между «ПСЖ» и «Реал Сосьедадом» состоятся 14 февраля и 5 марта в 22:00 по киевскому времени.
Ранее своими ожиданиями от игры поделился главный тренер парижан Луис Энрике.
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