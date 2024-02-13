Сел надолго. Итальянский футболист узнал приговор за убийство бывшей
Наказание получил некто Джованни Падовани
Бывший футболист клубов итальянской Серии D Джованни Падовани узнал приговор за убийство бывшей возлюбленной.
В августе 2023 года стало известно, что встреча 28-летнего экс-защитника клуба «Санкатальдес» Падовани со своей бывшей возлюбленной, 56-летней Алессандрой Маттеуцци, перешла в ссору, в результате которой мужчина вначале избил женщину ногами. После этого он ударил Алессандру элементом скамейки, отчего она скончалась на месте .
Расследование инцидента продолжалось несколько месяцев. Решением суда Джованни Падовани приговорен к пожизненному заключению. Кроме того, он должен выплатить огромную компенсацию семье Маттеуцци.
Всю свою карьеру Падовани выступал в основном за клубы Серии D чемпионата Италии.
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