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  4. ВИДЕО. Брентфорд устроил украинским детям встречу с Ярмолюком
Англия
13 февраля 2024, 21:23 |
541
0

ВИДЕО. Брентфорд устроил украинским детям встречу с Ярмолюком

Хороший поступок от английского клуба

13 февраля 2024, 21:23 |
541
0
ВИДЕО. Брентфорд устроил украинским детям встречу с Ярмолюком
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Английский «Брентфорд» устроил для украинских детей встречу с их соотечественником – полузащитником «пчел» Егором Ярмолюком.

Клуб отмечает, что большая часть детей со встречи была вынуждена покинуть свой дом именно из-за полномасштабного вторжения в Украину рф, которое произошло 24 февраля 2022 года.

В этом сезоне Егор Ярмолюк провел 18 матчей (539 игровых минут) за первую команду «Брентфорда», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника молодежной сборной Украины в 2.5 миллиона евро.

ВИДЕО. Брентфорд устроил украинским детям встречу с Ярмолюком

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Егор Ярмолюк Брентфорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео
Источник Sport.ua
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