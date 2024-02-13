Английский «Брентфорд» устроил для украинских детей встречу с их соотечественником – полузащитником «пчел» Егором Ярмолюком.

Клуб отмечает, что большая часть детей со встречи была вынуждена покинуть свой дом именно из-за полномасштабного вторжения в Украину рф, которое произошло 24 февраля 2022 года.

В этом сезоне Егор Ярмолюк провел 18 матчей (539 игровых минут) за первую команду «Брентфорда», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника молодежной сборной Украины в 2.5 миллиона евро.

ВИДЕО. Брентфорд устроил украинским детям встречу с Ярмолюком