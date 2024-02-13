Гендиректор Шахтера: «Влияние футбола может изменить любого»

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин оценил влияние футбола на мир:

«Футбол имеет невероятное влияние на мировом уровне. Поверьте мне, это влияние может изменить любого, и мы живем этим, и мы понимаем это, потому что чувствуем это и видим реакцию. Это превыше всего, понимаете? И если мы все будем держаться вместе и идти одним путем, я могу сказать вам на 100%, что мы сможем положительно изменить любую сферу человечества».

Ранее Сергей Палкин раскритиковал ФИФА за отсутствие поддержки украинских футбольных клубов со стороны организации.