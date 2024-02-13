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Украина. Премьер лига
13 февраля 2024, 20:19 |
160
1

Гендиректор Шахтера: «Влияние футбола может изменить любого»

Сергей Палкин верит в силу футбола

13 февраля 2024, 20:19 |
160
1
Гендиректор Шахтера: «Влияние футбола может изменить любого»
ФК Шахтер. Сергей Палкин

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин оценил влияние футбола на мир:

«Футбол имеет невероятное влияние на мировом уровне. Поверьте мне, это влияние может изменить любого, и мы живем этим, и мы понимаем это, потому что чувствуем это и видим реакцию. Это превыше всего, понимаете? И если мы все будем держаться вместе и идти одним путем, я могу сказать вам на 100%, что мы сможем положительно изменить любую сферу человечества».

Ранее Сергей Палкин раскритиковал ФИФА за отсутствие поддержки украинских футбольных клубов со стороны организации.

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Сергей Палкин Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник CNN
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Комментарии 1
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Fant24
Донецкая погань которую эшелонами возили в киев на антимайдан и плетьми гнали на референдумы по отделению дыры от Украины все равно от войны прячется не в москве а именно в киеве почемуто который они всю жизнь якобы ненавидят 
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