Лунин или Кепа? Стал известен состав Реала на матч с РБ Лейпциг в ЛЧ
Матч начнется в 22:00 по Киеву
Во вторник, 13 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал».
Игра пройдет на стадионе «Ред Булл Арена».
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти и наставник «РБ Лейпциг» Марк Розе определились со стартовыми составами своих команд на этот поединок.
В старте «Реала» сыграет голкипер Андрей Лунин. Для украинского стража ворот это уже пятый матч подряд, когда он стартует в основе «галактикос».
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
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Напевно якийсь конфлікт.
Так і просидить до пенсії в дублі,.
Потрібно переходити в середняк.
Реал не його рівень