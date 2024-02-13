Лунин или Кепа? Стал известен состав Реала на матч с РБ Лейпциг в ЛЧ

Во вторник, 13 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал».

Игра пройдет на стадионе «Ред Булл Арена».

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти и наставник «РБ Лейпциг» Марк Розе определились со стартовыми составами своих команд на этот поединок.

В старте «Реала» сыграет голкипер Андрей Лунин. Для украинского стража ворот это уже пятый матч подряд, когда он стартует в основе «галактикос».

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.