Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лунин или Кепа? Стал известен состав Реала на матч с РБ Лейпциг в ЛЧ
Лига чемпионов
13 февраля 2024, 20:24 | Обновлено 13 февраля 2024, 20:50
2997
4

Лунин или Кепа? Стал известен состав Реала на матч с РБ Лейпциг в ЛЧ

Матч начнется в 22:00 по Киеву

13 февраля 2024, 20:24 | Обновлено 13 февраля 2024, 20:50
2997
4
Лунин или Кепа? Стал известен состав Реала на матч с РБ Лейпциг в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Во вторник, 13 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал».

Игра пройдет на стадионе «Ред Булл Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти и наставник «РБ Лейпциг» Марк Розе определились со стартовыми составами своих команд на этот поединок.

В старте «Реала» сыграет голкипер Андрей Лунин. Для украинского стража ворот это уже пятый матч подряд, когда он стартует в основе «галактикос».

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Названы стартовые составы на матч 1/8 финала ЛЧ Копенгаген – Ман Сити
Топ-тренер отказал Барселоне. Он хочет тренировать клуб с украинцем
Тренер Копенгагена: «Игроки Ман Сити – всего лишь люди»
Реал Мадрид РБ Лейпциг Андрей Лунин смотреть онлайн Лига чемпионов РБ Лейпциг - Реал стартовые составы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансферное молчание Динамо, и почему Шовковский не может на это повлиять
Футбол | 12 февраля 2024, 21:26 86
Трансферное молчание Динамо, и почему Шовковский не может на это повлиять
Трансферное молчание Динамо, и почему Шовковский не может на это повлиять

Алексей Сливченко – о настораживающей ситуации с кадровым пополнением в стане «бело-синих»

Промоутер рассказал, как Кличко потерял сознание после боя за титул WBO
Бокс | 13 февраля 2024, 11:50 3
Промоутер рассказал, как Кличко потерял сознание после боя за титул WBO
Промоутер рассказал, как Кличко потерял сознание после боя за титул WBO

Александр Красюк вспомнил поединок Владимира против Леймона Брюстера

Украина выступила в матчах отбора Олимпиады. Какая перспектива у сборной
Хоккей | 13.02.2024, 12:10
Украина выступила в матчах отбора Олимпиады. Какая перспектива у сборной
Украина выступила в матчах отбора Олимпиады. Какая перспектива у сборной
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали экс-игрока Динамо и Зари
Футбол | 13.02.2024, 18:29
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали экс-игрока Динамо и Зари
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали экс-игрока Динамо и Зари
Известный инсайдер подтвердил интерес европейского гранда к Мудрику
Футбол | 12.02.2024, 20:43
Известный инсайдер подтвердил интерес европейского гранда к Мудрику
Известный инсайдер подтвердил интерес европейского гранда к Мудрику
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Анатол Шиманськ
Чому Анчелоті не ставить Волошина? 
Напевно якийсь конфлікт.
Так і просидить до пенсії в дублі,.
Потрібно переходити в середняк.
Реал не його рівень
Ответить
+2
Saar
Санта- Барабара продовжується....
Ответить
+1
Harun Bakircioğlu
Если Лунин простоит без ошибок до возвращения Куртуа, то бельгийца надо сделать вторым номером
Ответить
0
Harun Bakircioğlu
Анч потихоньку забывает, что в команде был некто Кепа
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Руслан Малиновский забил супергол за Дженоа в ворота Аталанты
ВИДЕО. Руслан Малиновский забил супергол за Дженоа в ворота Аталанты
11.02.2024, 20:10 6
Футбол
Беленюк проиграл россиянину в четвертьфинале ЧЕ по борьбе
Беленюк проиграл россиянину в четвертьфинале ЧЕ по борьбе
12.02.2024, 15:01 8
Другие виды
ФОТО. Милевский вернулся на футбольное поле
ФОТО. Милевский вернулся на футбольное поле
11.02.2024, 18:31 11
Футбол
Кто заработал больше за Кубок? Названы призовые Катара и Кот-д'Ивуара
Кто заработал больше за Кубок? Названы призовые Катара и Кот-д'Ивуара
12.02.2024, 07:59 6
Футбол
ВИДЕО. Девушка игрока Динамо ночью погоняла в Киеве со скоростью 150 км/ч
ВИДЕО. Девушка игрока Динамо ночью погоняла в Киеве со скоростью 150 км/ч
13.02.2024, 10:01 30
Футбол
Сборная Украины обыграла Эстонию и вышла в финал отбора Олимпиады-2026
Сборная Украины обыграла Эстонию и вышла в финал отбора Олимпиады-2026
11.02.2024, 19:28 18
Хоккей
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
13.02.2024, 00:32 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем