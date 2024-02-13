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  4. Тренер Копенгагена: «Игроки Ман Сити – всего лишь люди»
Лига чемпионов
13 февраля 2024, 19:55 |
177
4

Тренер Копенгагена: «Игроки Ман Сити – всего лишь люди»

Якоб Нееструп поделился ожиданиями от первого матча 1/8 ЛЧ против «Манчестер Сити»

13 февраля 2024, 19:55 |
177
4
Тренер Копенгагена: «Игроки Ман Сити – всего лишь люди»
Getty Images/Global Images Ukraine. Якоб Нееструп

Главный тренер датского «Копенгагена» Якоб Нееструп поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити»:

«Мы знаем, что «Манчестер Сити» – очень, очень хорошая команда, но так же, как и игроки «Баварии», «Манчестер Юнайтед» и «Галатасарая», футболисты «Манчестер Сити» – всего лишь люди. Поэтому мы играем, зная, что у нас есть шанс на победу, и, само собой, наш стадион будет разрываться».

Первый матч между «Копенгагеном» и «Манчестер Сити» состоится 13 февраля в 22:00 по киевскому времени.

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Копенгаген Манчестер Сити Лига чемпионов
Источник УЕФА
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Harun Bakircioğlu
Всего лишь люди и забьют всего лишь несколько голов
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luceorius
 А гравці Копенгагена звіри? То нехай сьогодні докажуть. 
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0
Первый Среди Равных
Не всі. Наприклад стосовно Холанда є сумніви, що він людина. 
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0
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