Тренер Копенгагена: «Игроки Ман Сити – всего лишь люди»

Главный тренер датского «Копенгагена» Якоб Нееструп поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити»:

«Мы знаем, что «Манчестер Сити» – очень, очень хорошая команда, но так же, как и игроки «Баварии», «Манчестер Юнайтед» и «Галатасарая», футболисты «Манчестер Сити» – всего лишь люди. Поэтому мы играем, зная, что у нас есть шанс на победу, и, само собой, наш стадион будет разрываться».

Первый матч между «Копенгагеном» и «Манчестер Сити» состоится 13 февраля в 22:00 по киевскому времени.