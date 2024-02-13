Денисов рассказал, когда Усик может дебютировать за Полесье
Ожидается, что известный украинский боксер сыграет за житомирский клуб в следующем сезоне
Директор ФК «Полесье» по маркетингу Александр Денисов рассказал, когда известный боксер Александр Усик сможет дебютировать за житомирский клуб.
«Очень разочарованы, потому что как раз после боя с Тайсоном Фьюри Усик должен был потратить определенное время на восстановление, и ожидали, что он уже, возможно, весной присоединится к команде, чтобы помочь ей.
Но с учетом того, что бой перенесен на май, все это время, конечно, будет посвящено подготовке к этому бою. Очень хочется, чтобы этот цыганский Барон никуда не спрыгнул.
Тогда будем рассчитывать на то, что Усик со следующего сезона присоединится к команде, – сказал Денисов.
Поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.
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