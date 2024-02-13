Верес должен экс-игроку Динамо зарплату. Известна причина «задолженности»

Бывший игрок киевского «Динамо» и «Вереса» Антон Котляр рассказал, что ровенский клуб должен ему 1 зарплату.

– В августе 2018 года Вы оказались в эпицентре резонансного дела. СМИ сообщили, что Вы вместе с Виктором Барабашем и Дмитрием Заикиным избили таксиста в Ровном. Что это была за ситуация?

– Таксиста никто не бил и не оскорблял. Был момент, когда нужно было вызвать такси ночью и поехать уже отдыхать. Мы поговорили на повышенных тонах, водитель нас не понял. Завелась суета, но никто никого не бил.

– Что вообще стало причиной конфликта?

– Писали, что мы отказались платить. На самом деле когда мы сели в машину, то сразу расплатились заранее. Скажу честно, конфликт возник из-за того, что ребята говорили: «Поехали на базу», а я говорил: «Поехали еще в магазин». Водитель сказал: «Вы не определились, выходите из машины». Он меня вытащил из машины за шкирку. Ну, пацаны, конечно же, не стояли. Что за... Очевидно, таксист нажал на кнопку, и нас приняли.

– Вы были в нетрезвом состоянии?

– Мы же искренне разговариваем, верно? Тогда мы после какой-то игры сидели в клубе.

– Чем для вас завершилась эта история?

– Водитель такси забрал свое заявление из полиции. Мы все втроем в медиа попросили прощения перед клубом. Я признал, что был неправ.

– На протяжении вашей карьеры были клубы, которые с вами до конца не рассчитались?

– Единственный клуб, который до конца не рассчитался, это «Верес». Одну зарплату Алексей Хахлев мне не отдал. Возможно, к этому привела ситуация с таксистом. Я обиды не держу и все понимаю. 1000 долларов – это не такая большая сумма.

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