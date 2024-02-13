Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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Украина. Премьер лига
13 февраля 2024, 19:16 |
190
2

Гендиректор Шахтера раскритиковал ФИФА за отсутствие поддержки

Сергей Палкин считает ситуацию странной и неприемлемой

13 февраля 2024, 19:16 |
190
2
Гендиректор Шахтера раскритиковал ФИФА за отсутствие поддержки
ФК Шахтер. Сергей Палкин

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин раскритиковал ФИФА за отсутствие поддержки:

«Мы – одна футбольная семья, и если у одного члена семьи есть проблемы, все должны поддержать. Вы видите много положительных слов поддержки, но в некоторых случаях, когда вам нужна поддержка, ее нет. Ситуация с ФИФА для меня очень странная и вообще непонятная».

Ранее Сергей Палкин уже критиковал ФИФА, заявив, что из-за действий организации донецкая команда потеряла 15 футболистов. Дело в том, что после начала полномасштабной войны на территории Украины ФИФА разрешила иностранным игрокам приостановить контракты с украинскими клубами.

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Сергей Палкин ФИФА Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк
Источник CNN
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Лига Конференций Без Динамо
Какой же он конченый 
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