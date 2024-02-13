Гендиректор Шахтера раскритиковал ФИФА за отсутствие поддержки

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин раскритиковал ФИФА за отсутствие поддержки:

«Мы – одна футбольная семья, и если у одного члена семьи есть проблемы, все должны поддержать. Вы видите много положительных слов поддержки, но в некоторых случаях, когда вам нужна поддержка, ее нет. Ситуация с ФИФА для меня очень странная и вообще непонятная».

Ранее Сергей Палкин уже критиковал ФИФА, заявив, что из-за действий организации донецкая команда потеряла 15 футболистов. Дело в том, что после начала полномасштабной войны на территории Украины ФИФА разрешила иностранным игрокам приостановить контракты с украинскими клубами.