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  4. ФОТО. Шахтер улетел в Гамбург на матч Лиги Европы
Лига Европы
13 февраля 2024, 19:06 |
283
0

ФОТО. Шахтер улетел в Гамбург на матч Лиги Европы

Поединок против «Марселя» состоится 15 февраля

13 февраля 2024, 19:06 |
283
0
ФОТО. Шахтер улетел в Гамбург на матч Лиги Европы
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» завершил учебно-тренировочный сбор в Турции и вылетел в немецкий Гамбург, где пройдет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против французского «Марселя».

Все футболисты донецкого клуба пребывали в хорошем настроении, сделав общее фото в салоне самолета.

Напомним, что матч против «Марселя» состоится в четверг, 15 февраля, начало – в 19:45 по киевскому времени.

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учебно-тренировочные сборы Шахтер Донецк Марсель Лига Европы
Источник ФК Шахтер Донецк
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