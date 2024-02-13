Лига Европы13 февраля 2024, 19:06 |
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ФОТО. Шахтер улетел в Гамбург на матч Лиги Европы
Поединок против «Марселя» состоится 15 февраля
13 февраля 2024, 19:06 |
283
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Донецкий «Шахтер» завершил учебно-тренировочный сбор в Турции и вылетел в немецкий Гамбург, где пройдет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против французского «Марселя».
Все футболисты донецкого клуба пребывали в хорошем настроении, сделав общее фото в салоне самолета.
Напомним, что матч против «Марселя» состоится в четверг, 15 февраля, начало – в 19:45 по киевскому времени.
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