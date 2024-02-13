ФОТО. Шахтер улетел в Гамбург на матч Лиги Европы

Донецкий «Шахтер» завершил учебно-тренировочный сбор в Турции и вылетел в немецкий Гамбург, где пройдет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против французского «Марселя».

Все футболисты донецкого клуба пребывали в хорошем настроении, сделав общее фото в салоне самолета.

Напомним, что матч против «Марселя» состоится в четверг, 15 февраля, начало – в 19:45 по киевскому времени.