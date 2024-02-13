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  4. Рецидив травмы? Довбик пропустил последнюю тренировку Жироны
Испания
13 февраля 2024, 18:52 |
167
0

Рецидив травмы? Довбик пропустил последнюю тренировку Жироны

Артем недавно получил травму колена

13 февраля 2024, 18:52 |
167
0
Рецидив травмы? Довбик пропустил последнюю тренировку Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Игроки каталонской «Жироны» вернулись к тренировкам после болезненного поражения в последнем туре Ла Лиги от «Реала» (0:4).

Сообщается, что на последней тренировке каталонского клуба отсутствовал украинский голеадор Артем Довбик. Пока не известно по каким причинам украинец не смог тренироваться.

Недавно Довбик получил травму колена, но смог быстро восстановиться и принять участие в матче с «галактикос», в котором отыграл 70 минут.

В этом сезоне Артем Довбик провел в Ла Лиге за «Жирону» 22 матча, в которых забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.

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Артем Довбик Жирона тренировка Ла Лига чемпионат Испании по футболу
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