Рецидив травмы? Довбик пропустил последнюю тренировку Жироны

Игроки каталонской «Жироны» вернулись к тренировкам после болезненного поражения в последнем туре Ла Лиги от «Реала» (0:4).

Сообщается, что на последней тренировке каталонского клуба отсутствовал украинский голеадор Артем Довбик. Пока не известно по каким причинам украинец не смог тренироваться.

Недавно Довбик получил травму колена, но смог быстро восстановиться и принять участие в матче с «галактикос», в котором отыграл 70 минут.

В этом сезоне Артем Довбик провел в Ла Лиге за «Жирону» 22 матча, в которых забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.