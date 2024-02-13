Победитель Лиги Европы перешел в клуб-аутсайдер испанской Сегунды
Голкипер Томаш Вацлик будет выступать за «Альбасете» до конца нынешнего сезона
Вратарь сборной Чехии Томаш Вацлик стал футболистом клуба «Альбасете», выступающего во втором по силе дивизионе Испании.
34-летний голкипер присоединился к испанскому клубу на правах свободного агента после ухода из американского «Нью-Инглэнд Революшн», подписав контракт до конца текущего сезона.
Отметим, что ранее Вацлик выступал за такие клубы, как «Спарта» (Прага), «Базель», «Олимпиакос», «Хаддерсфилд» и «Севилья», в составе которой стал победителем Лиги Европы-2019/2020, сыграв в еврокубке два поединка.
Добавим, что в нынешнем розыгрыше испанской Сегунды «Альбасете» идет в зоне вылета, занимая 20-е место в турнирной таблице.
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