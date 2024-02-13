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Испания
13 февраля 2024, 18:32 |
364
0

Победитель Лиги Европы перешел в клуб-аутсайдер испанской Сегунды

Голкипер Томаш Вацлик будет выступать за «Альбасете» до конца нынешнего сезона

13 февраля 2024, 18:32 |
364
0
Победитель Лиги Европы перешел в клуб-аутсайдер испанской Сегунды
Getty Images/Global Images Ukraine. Томаш Вацлик

Вратарь сборной Чехии Томаш Вацлик стал футболистом клуба «Альбасете», выступающего во втором по силе дивизионе Испании.

34-летний голкипер присоединился к испанскому клубу на правах свободного агента после ухода из американского «Нью-Инглэнд Революшн», подписав контракт до конца текущего сезона.

Отметим, что ранее Вацлик выступал за такие клубы, как «Спарта» (Прага), «Базель», «Олимпиакос», «Хаддерсфилд» и «Севилья», в составе которой стал победителем Лиги Европы-2019/2020, сыграв в еврокубке два поединка.

Добавим, что в нынешнем розыгрыше испанской Сегунды «Альбасете» идет в зоне вылета, занимая 20-е место в турнирной таблице.

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Томаш Вацлик Нью-Инглэнд Революшн Альбасете трансферы сборная Чехии по футболу Сегунда
Источник ФК Альбасете
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