«Мы страдаем». Гендир Шахтера рассказал о влиянии войны на его состояние

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о влиянии войны на его моральное состояние и повседневную жизнь:

«Мы все страдаем от того, что происходит. Два года – это огромный срок пребывания в таких условиях... очень большое влияние на психологическую устойчивость, на моральные аспекты. Психически это тяжело пережить, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем. Почти два года мы находимся в таких условиях.

Моя жизнь полностью изменилась, и я начал заниматься кризисным менеджментом. Это самое важное, чем я занимался и занимаюсь сейчас. Из-за войны мы имеем этот кризис повсюду».