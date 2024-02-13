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  4. «Мы страдаем». Гендир Шахтера рассказал о влиянии войны на его состояние
Украина. Премьер лига
13 февраля 2024, 18:07 |
725
8

«Мы страдаем». Гендир Шахтера рассказал о влиянии войны на его состояние

Сергей Палкин утверждает, что его жизнь полностью изменилась

13 февраля 2024, 18:07 |
725
8
«Мы страдаем». Гендир Шахтера рассказал о влиянии войны на его состояние
ФК Шахтер. Сергей Палкин

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о влиянии войны на его моральное состояние и повседневную жизнь:

«Мы все страдаем от того, что происходит. Два года – это огромный срок пребывания в таких условиях... очень большое влияние на психологическую устойчивость, на моральные аспекты. Психически это тяжело пережить, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем. Почти два года мы находимся в таких условиях.

Моя жизнь полностью изменилась, и я начал заниматься кризисным менеджментом. Это самое важное, чем я занимался и занимаюсь сейчас. Из-за войны мы имеем этот кризис повсюду».

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Сергей Палкин Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу российско-украинская война
Источник CNN
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Комментарии 8
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micha(ZAKARPATTJA)
Тобі нас...ти, як і твоєму ахметкові, він зміг би зупинити це у 2014 так як зробив, Коломойський, Кернес та ін. А цій тварі мабуть теж руського миру хотілося
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+4
Vitaliy_yatsenko
Дійсно зараз в люксовому готелі на ультра оллінклюзеві в Белеку страждає... Всі б так постраждали...
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+1
sergio_terry
Грьобаний сепар
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0
Fitness.sports
Пусть у своего партнёра Абрамовича Ахметка бабло просит, нытики
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0
Fant24
Так этот же палкин поддерживал все время ахметова януковича и донецких рыгов и топили 24 часа в сутки против Украины .Так это же палкин и компания войну привела в Украину .чем же он недоволен ? 
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-1
turist86
2 роки? Хіба не 10?
Ответить
-1
Alex Sem
так може пидер ахметка продасть свою яхту
Ответить
-2
c_a_p2
Прадудєлі ви свій бамбас. Бомжі тепер
Ответить
-3
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