Бразильский «Сантос», родной клуб Короля футбола Пеле и нынешней звезды национальной сборной Неймара, сыграл против «зенита» из санкт-петербурга в рамках так называемого Кубка равноправия, проходящего в Катаре.

Действующий чемпион страны-агрессора одержал разгромную победу – 4:1. При этом «Сантос» выступал молодежным составом (первая команда два дня тому сыграла против «Мирассола» в чемпионате Паулиста) – самым старшим футболистом в бразильской команде был капитан команды 24-летний полузащитник Винисиус.

Впрочем, даже этот факт не оправдывает решение руководства «Сантоса» принять участие в поединке против представителя страны-террориста. Хорошо, что Король футбола не видит этого позора, уйдя из жизни в конце 2022-го...