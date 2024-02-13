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13 февраля 2024, 17:58 |
1239
2

Хорошо, что Пеле не видит. Сантос сыграл с Зенитом

Бразильский клуб приехал молодежным составом в Катар для встречи с чемпионом страны-агрессора

13 февраля 2024, 17:58 |
1239
2
Хорошо, что Пеле не видит. Сантос сыграл с Зенитом
ФК Сантос

Бразильский «Сантос», родной клуб Короля футбола Пеле и нынешней звезды национальной сборной Неймара, сыграл против «зенита» из санкт-петербурга в рамках так называемого Кубка равноправия, проходящего в Катаре.

Действующий чемпион страны-агрессора одержал разгромную победу – 4:1. При этом «Сантос» выступал молодежным составом (первая команда два дня тому сыграла против «Мирассола» в чемпионате Паулиста) – самым старшим футболистом в бразильской команде был капитан команды 24-летний полузащитник Винисиус.

Впрочем, даже этот факт не оправдывает решение руководства «Сантоса» принять участие в поединке против представителя страны-террориста. Хорошо, что Король футбола не видит этого позора, уйдя из жизни в конце 2022-го...

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Источник ФК Сантос
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Комментарии 2
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c_a_p2
Гроші не пахнуть... 
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ManUtd
Досить очікувана поведінка від представників жебракуватих країн "глобального півдня", бо в них відсутні цивілізовані цінності - так що, це для них шальні гроші, що не пахнуть. 
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0
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