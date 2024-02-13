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  4. Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мы не определим победителя пары в первом матче»
Лига чемпионов
13 февраля 2024, 17:40 |
82
0

Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мы не определим победителя пары в первом матче»

Главный тренер «Ман Сити» поделился ожиданиями от первого матча 1/8 ЛЧ против «Копенгагена»

13 февраля 2024, 17:40 |
82
0
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мы не определим победителя пары в первом матче»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против датского «Копенгагена»:

«Мы не определим победителя пары в первом матче, но нам нужен хороший результат, чтобы оформить проход дальше в Манчестере. Когда я приехал сюда 8 лет назад, у меня было ощущение, что «возможно, это соревнование слишком тяжелое для нас». Сейчас весь клуб верит, что мы можем это сделать, и это лучшее наследие, которое мы оставляем клубу».

Первый матч между «Копенгагеном» и «Манчестер Сити» состоится 14 февраля в 22:00 по киевскому времени.

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Копенгаген Лига чемпионов
Источник УЕФА
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