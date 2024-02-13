Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мы не определим победителя пары в первом матче»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против датского «Копенгагена»:

«Мы не определим победителя пары в первом матче, но нам нужен хороший результат, чтобы оформить проход дальше в Манчестере. Когда я приехал сюда 8 лет назад, у меня было ощущение, что «возможно, это соревнование слишком тяжелое для нас». Сейчас весь клуб верит, что мы можем это сделать, и это лучшее наследие, которое мы оставляем клубу».

Первый матч между «Копенгагеном» и «Манчестер Сити» состоится 14 февраля в 22:00 по киевскому времени.