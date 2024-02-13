«Сыграл плохо – бутс в голову». Котляр рассказал о дедовщине в Динамо

Бывший игрок киевского «Динамо» Антон Котляр рассказал о «дедовщине» в клубе во времена его пребывания в системе «бело-синих».

– К тренировкам с первой командой «Динамо» Вас подключали?

– Я с основой провел всего два-три занятия. Бывало, игроков из дубля, которые не попали в заявку, отправляли участвовать в двусторонних матчах первой команды.

– Кто из звезд вам запомнился больше всего?

– Для меня большой честью было находиться на одном поле с такой легендой, как Андрей Шевченко. Я ему противостоял на фланге. Как сейчас помню, был момент, когда он сказал мне: «Малой, что ты тут бегаешь под ногами?!». Запомнил эту фразу на всю жизнь. Я старался вообще даже не подходить.

– Как тогдашние лидеры относились к молодым игрокам?

– Могу сказать, что в те времена взрослые здоровались только со взрослыми. Ты сыграл плохо – тебе бутс в голову. В следующий раз сыграешь хорошо. Тогда был другой менталитет. Сейчас люди более деликатные. Сейчас все проще. Раньше было жестче.

– С Милевским пересекались?

– Милевский – это очень хороший человек. Он 17 января не обошел вниманием день рождения моего сына. Записал небольшое видеопоздравление на 30 секунд. Я за это ему очень благодарен. Для моего сына это было очень важно, а для меня приятно. Первое знакомство моего сына с ним произошло в поезде, когда ему было, наверное, три годика. Они сфотографировались. Сейчас ему исполнилось семь лет. Думаю, это будет большая память моему сыну на будущее.

Ранее Антон Котляр рассказал о своих отношениях с алкоголем, снова вспомнив Артема Милевского.