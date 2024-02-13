Директор Дженоа рассказал, почему они решили выкупить Малиновского зимой

Генеральный директор итальянского «Дженоа« Андрес Бласкес рассказал, почему клуб решил выкупить украинского полузащитника Руслана Малиновского именно зимой, а не в конце сезона:

«Я разговаривал с Альберто Джилардино и сказал ему, что у нас есть проект на 3-4 года. Теперь дело за ним. Просто и прямо. Как цепочка поставок на рынке.

Приведу пример трансфера Малиновского. В спортивном отделе мне сказали, что его лучше купить сейчас, чем в июне. Я решаю, принимать ли техническое предложение, а потом докладываю об этом совету директоров, который состоит из 4 человек. Моя работа заключается в том, чтобы создать рабочую группу и дать ей уверенность для развития и роста. Я немного внутренний охотник за головами. Я даю свободу делать разные вещи. Я должен уметь правильно выбирать людей и давать правильные задачи тем, кто внутри. Роль каждого генерального директора заключается в том, чтобы клуб не нуждался в его постоянном присутствии».