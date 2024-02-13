Рома нацелилась на голкипера Наполи

«Рома» во время летнего трансферного окна попытается подписать основного голкипера «Наполи» Алекса Мерета. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Контракт нынешнего основного голкипера «Ромы», Руя Патрисиу, истекает в конце сезона. Поскольку 35-летний португалец был креатурой Жозе Моуриньо, продлевать контракт с ним, скорее всего, не будут.

Контракт Мерета также истекает ближайшим летом, но в его соглашении есть пункт об автоматическом продлении, если 26-летний итальянец примет участие в 70% матчей команды в сезоне.