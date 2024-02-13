Рома нацелилась на голкипера Наполи
Алекс Мерет может продолжить карьеру в столице Италии
«Рома» во время летнего трансферного окна попытается подписать основного голкипера «Наполи» Алекса Мерета. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Контракт нынешнего основного голкипера «Ромы», Руя Патрисиу, истекает в конце сезона. Поскольку 35-летний португалец был креатурой Жозе Моуриньо, продлевать контракт с ним, скорее всего, не будут.
Контракт Мерета также истекает ближайшим летом, но в его соглашении есть пункт об автоматическом продлении, если 26-летний итальянец примет участие в 70% матчей команды в сезоне.
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