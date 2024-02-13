Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома нацелилась на голкипера Наполи
Италия
13 февраля 2024, 16:55 | Обновлено 13 февраля 2024, 17:42
241
0

Рома нацелилась на голкипера Наполи

Алекс Мерет может продолжить карьеру в столице Италии

13 февраля 2024, 16:55 | Обновлено 13 февраля 2024, 17:42
241
0
Рома нацелилась на голкипера Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Мерет

«Рома» во время летнего трансферного окна попытается подписать основного голкипера «Наполи» Алекса Мерета. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Контракт нынешнего основного голкипера «Ромы», Руя Патрисиу, истекает в конце сезона. Поскольку 35-летний португалец был креатурой Жозе Моуриньо, продлевать контракт с ним, скорее всего, не будут.

Контракт Мерета также истекает ближайшим летом, но в его соглашении есть пункт об автоматическом продлении, если 26-летний итальянец примет участие в 70% матчей команды в сезоне.

По теме:
Директор Дженоа рассказал, почему они решили выкупить Малиновского зимой
Бавария летом купит бомбардира Штутгарта. Известна сумма отступных
Барселона и Атлетико могут обменяться защитниками
Рома Рим Алекс Мерет Наполи Руй Патрисиу трансферы трансферы Серии A
Источник Football-Italia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный инсайдер подтвердил интерес европейского гранда к Мудрику
Футбол | 12 февраля 2024, 20:43 7
Известный инсайдер подтвердил интерес европейского гранда к Мудрику
Известный инсайдер подтвердил интерес европейского гранда к Мудрику

«Бавария» действительно пыталась арендовать украинца, но «Челси» заблокировал переход

Промоутер рассказал, как Кличко потерял сознание после боя за титул WBO
Бокс | 13 февраля 2024, 11:50 3
Промоутер рассказал, как Кличко потерял сознание после боя за титул WBO
Промоутер рассказал, как Кличко потерял сознание после боя за титул WBO

Александр Красюк вспомнил поединок Владимира против Леймона Брюстера

ФОТО. Русалочка. Жена Судакова покоряет пляжи Мальдив в откровенных позах
Футбол | 13.02.2024, 13:55
ФОТО. Русалочка. Жена Судакова покоряет пляжи Мальдив в откровенных позах
ФОТО. Русалочка. Жена Судакова покоряет пляжи Мальдив в откровенных позах
Довбик не забил Лунину, гол Малиновского и игнорирование Мудрика
Футбол | 13.02.2024, 15:27
Довбик не забил Лунину, гол Малиновского и игнорирование Мудрика
Довбик не забил Лунину, гол Малиновского и игнорирование Мудрика
Украина выступила в матчах отбора Олимпиады. Какая перспектива у сборной
Хоккей | 13.02.2024, 12:10
Украина выступила в матчах отбора Олимпиады. Какая перспектива у сборной
Украина выступила в матчах отбора Олимпиады. Какая перспектива у сборной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Девушка игрока Динамо ночью погоняла в Киеве со скоростью 150 км/ч
ВИДЕО. Девушка игрока Динамо ночью погоняла в Киеве со скоростью 150 км/ч
13.02.2024, 10:01 22
Футбол
Кто заработал больше за Кубок? Названы призовые Катара и Кот-д'Ивуара
Кто заработал больше за Кубок? Названы призовые Катара и Кот-д'Ивуара
12.02.2024, 07:59 6
Футбол
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
12.02.2024, 09:10
Футбол
Трансферное молчание Динамо, и почему Шовковский не может на это повлиять
Трансферное молчание Динамо, и почему Шовковский не может на это повлиять
12.02.2024, 21:26 86
Футбол
ФОТО. Усик пытался купить футболку Залужного за $50 тысяч, но его перебили
ФОТО. Усик пытался купить футболку Залужного за $50 тысяч, но его перебили
11.02.2024, 17:55 4
Бокс
ФОТО. Милевский вернулся на футбольное поле
ФОТО. Милевский вернулся на футбольное поле
11.02.2024, 18:31 11
Футбол
ВИДЕО. Украинский комментатор признался, почему не возвращается в Украину
ВИДЕО. Украинский комментатор признался, почему не возвращается в Украину
11.02.2024, 23:28 41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем