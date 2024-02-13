Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Луис ЭНРИКЕ: «Мы очень спокойны перед матчем против Сосьедада»
Лига чемпионов
13 февраля 2024, 16:31 | Обновлено 13 февраля 2024, 16:32
229
0

Луис ЭНРИКЕ: «Мы очень спокойны перед матчем против Сосьедада»

Главный тренер «ПСЖ» поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

13 февраля 2024, 16:31 | Обновлено 13 февраля 2024, 16:32
229
0
Луис ЭНРИКЕ: «Мы очень спокойны перед матчем против Сосьедада»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Лиги чемпионов против испанского «Реал Сосьедада»:

«Мы входим в эту серию матчей с большим спокойствием. Мы привыкли противостоять сложным соперникам, и это будет время, когда будут сыграны самые важные игры сезона. Все имеющиеся игроки готовы, и мы собираемся создать отличную атмосферу с помощью наших болельщиков. Надеемся быть лучше «Реал Сосьедада».

Матчи между «ПСЖ» и «Реал Сосьедадом» состоятся 14 февраля и 5 марта в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мы не определим победителя пары в первом матче»
Копенгаген – Ман Сити. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Джанлуиджи БУФФОН: «Мне все равно, что я не выиграл Лигу чемпионов»
Луис Энрике ПСЖ Реал Сосьедад Лига чемпионов
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик не забил Лунину, гол Малиновского и игнорирование Мудрика
Футбол | 13 февраля 2024, 15:27 0
Довбик не забил Лунину, гол Малиновского и игнорирование Мудрика
Довбик не забил Лунину, гол Малиновского и игнорирование Мудрика

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах

ФОТО. «Страна ган**нов и террористов». Ярмоленко по делу оценил россию
Футбол | 13 февраля 2024, 11:32 15
ФОТО. «Страна ган**нов и террористов». Ярмоленко по делу оценил россию
ФОТО. «Страна ган**нов и террористов». Ярмоленко по делу оценил россию

Андрей откровенен в своем Instagram

Малиновская ответила Сабо на слова о том, что Руслан страдает из-за нее
Футбол | 13.02.2024, 07:51
Малиновская ответила Сабо на слова о том, что Руслан страдает из-за нее
Малиновская ответила Сабо на слова о том, что Руслан страдает из-за нее
Известный инсайдер подтвердил интерес европейского гранда к Мудрику
Футбол | 12.02.2024, 20:43
Известный инсайдер подтвердил интерес европейского гранда к Мудрику
Известный инсайдер подтвердил интерес европейского гранда к Мудрику
Промоутер рассказал, как Кличко потерял сознание после боя за титул WBO
Бокс | 13.02.2024, 11:50
Промоутер рассказал, как Кличко потерял сознание после боя за титул WBO
Промоутер рассказал, как Кличко потерял сознание после боя за титул WBO
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
12.02.2024, 09:10
Футбол
Сделал 4 сейва. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в Португалии
Сделал 4 сейва. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в Португалии
12.02.2024, 01:51 1
Футбол
Два метра! Ярослава Магучих выиграла в Нью-Йорке с рекордом соревнований
Два метра! Ярослава Магучих выиграла в Нью-Йорке с рекордом соревнований
11.02.2024, 22:05 4
Другие виды
Сборная Украины обыграла Эстонию и вышла в финал отбора Олимпиады-2026
Сборная Украины обыграла Эстонию и вышла в финал отбора Олимпиады-2026
11.02.2024, 19:28 18
Хоккей
ВИДЕО. Девушка игрока Динамо ночью погоняла в Киеве со скоростью 150 км/ч
ВИДЕО. Девушка игрока Динамо ночью погоняла в Киеве со скоростью 150 км/ч
13.02.2024, 10:01 22
Футбол
Кто заработал больше за Кубок? Названы призовые Катара и Кот-д'Ивуара
Кто заработал больше за Кубок? Названы призовые Катара и Кот-д'Ивуара
12.02.2024, 07:59 6
Футбол
С кем сыграет сборная Украины в финале отбора Олимпиады-2026
С кем сыграет сборная Украины в финале отбора Олимпиады-2026
11.02.2024, 19:41 5
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем