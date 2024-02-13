Луис ЭНРИКЕ: «Мы очень спокойны перед матчем против Сосьедада»

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Лиги чемпионов против испанского «Реал Сосьедада»:

«Мы входим в эту серию матчей с большим спокойствием. Мы привыкли противостоять сложным соперникам, и это будет время, когда будут сыграны самые важные игры сезона. Все имеющиеся игроки готовы, и мы собираемся создать отличную атмосферу с помощью наших болельщиков. Надеемся быть лучше «Реал Сосьедада».

Матчи между «ПСЖ» и «Реал Сосьедадом» состоятся 14 февраля и 5 марта в 22:00 по киевскому времени.