Луис ЭНРИКЕ: «Мы очень спокойны перед матчем против Сосьедада»
Главный тренер «ПСЖ» поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.
Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Лиги чемпионов против испанского «Реал Сосьедада»:
«Мы входим в эту серию матчей с большим спокойствием. Мы привыкли противостоять сложным соперникам, и это будет время, когда будут сыграны самые важные игры сезона. Все имеющиеся игроки готовы, и мы собираемся создать отличную атмосферу с помощью наших болельщиков. Надеемся быть лучше «Реал Сосьедада».
Матчи между «ПСЖ» и «Реал Сосьедадом» состоятся 14 февраля и 5 марта в 22:00 по киевскому времени.
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