Барселона и Атлетико могут обменяться защитниками

Защитник «Барселоны» Маркос Алонсо может летом перейти в мадридский «Атлетико».

Как утверждает журналист Жерар Ромеро, 33-летний Алонсо, который перешел в «Барселону» в 2022 году из «Челси», не играл за каталонцев с ноября 2023 года из-за проблем со спиной. Контракт крайнего защитника с «Барселоной» рассчитан до конца сезона, и хотя в соглашении есть опция продления сотрудничества еще на год, весьма вероятно, что каталонцы ею не воспользуются.

При этом «Барселона» рассматривает возможность приглашения защитника «Атлетико» Марио Эрмосо — предстоящим летом у игрока истекает срок действия контракта. Мадридский клуб будет искать Эрмосо замену, и ею может стать как раз Маркос Алонсо.