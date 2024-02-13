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Испания
13 февраля 2024, 16:15 | Обновлено 13 февраля 2024, 17:44
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0

Барселона и Атлетико могут обменяться защитниками

У обоих футболистов заканчиваются контракты с их клубами

13 февраля 2024, 16:15 | Обновлено 13 февраля 2024, 17:44
710
0
Барселона и Атлетико могут обменяться защитниками
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркос Алонсо

Защитник «Барселоны» Маркос Алонсо может летом перейти в мадридский «Атлетико».

Как утверждает журналист Жерар Ромеро, 33-летний Алонсо, который перешел в «Барселону» в 2022 году из «Челси», не играл за каталонцев с ноября 2023 года из-за проблем со спиной. Контракт крайнего защитника с «Барселоной» рассчитан до конца сезона, и хотя в соглашении есть опция продления сотрудничества еще на год, весьма вероятно, что каталонцы ею не воспользуются.

При этом «Барселона» рассматривает возможность приглашения защитника «Атлетико» Марио Эрмосо — предстоящим летом у игрока истекает срок действия контракта. Мадридский клуб будет искать Эрмосо замену, и ею может стать как раз Маркос Алонсо.

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Источник Barca Universal
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