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Украина. Премьер лига
13 февраля 2024, 15:55 | Обновлено 13 февраля 2024, 15:56
319
0

Экс-талант Динамо: Часто играю, как Милевский – не в футбол, а на приставке

Антон Котляр рассказал о своих отношениях с алкоголем

13 февраля 2024, 15:55 | Обновлено 13 февраля 2024, 15:56
319
0
Экс-талант Динамо: Часто играю, как Милевский – не в футбол, а на приставке
НК Верес. Антон Котляр

Бывший игрок киевского «Динамо» Антон Котляр рассказал о своих отношениях с алкоголем сейчас и во времена игры за ровенский «Верес».

– Говорят, что в течение Вашей карьеры были периоды, когда Вы злоупотребляли алкоголем. Это правда?

– Да, бывали моменты, когда я себе позволял немного больше, чем можно. Хотелось расслабиться, но все нужно делать в меру. Если ты действуешь не по правилам, то футбол тебя бьет не по правилам.

– Когда это бывало?

– Это я мог себе позволить, когда был уже в «Вересе» во Второй лиге. Хотя я ничего не добился в жизни, но мог себе позволить рестораны или что-то типа того.

– Сейчас Вы продолжаете выпивать?

– Сейчас это не продолжается. Ситуация в Ровно стала для меня большим уроком. Сегодня я могу посидеть в компании, поиграть в PlayStation. Сейчас я часто играю, как Милевский – не в футбол, а на приставке.

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Антон Котляр Артем Милевский Динамо Киев Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу алкоголь
Источник Украинский футбол
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