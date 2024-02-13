Экс-талант Динамо: Часто играю, как Милевский – не в футбол, а на приставке

Бывший игрок киевского «Динамо» Антон Котляр рассказал о своих отношениях с алкоголем сейчас и во времена игры за ровенский «Верес».

– Говорят, что в течение Вашей карьеры были периоды, когда Вы злоупотребляли алкоголем. Это правда?

– Да, бывали моменты, когда я себе позволял немного больше, чем можно. Хотелось расслабиться, но все нужно делать в меру. Если ты действуешь не по правилам, то футбол тебя бьет не по правилам.

– Когда это бывало?

– Это я мог себе позволить, когда был уже в «Вересе» во Второй лиге. Хотя я ничего не добился в жизни, но мог себе позволить рестораны или что-то типа того.

– Сейчас Вы продолжаете выпивать?

– Сейчас это не продолжается. Ситуация в Ровно стала для меня большим уроком. Сегодня я могу посидеть в компании, поиграть в PlayStation. Сейчас я часто играю, как Милевский – не в футбол, а на приставке.