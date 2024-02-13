Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С Михавко и Буяльским. Состав Динамо на матч с тбилисцами
Украина. Премьер лига
13 февраля 2024, 15:34 |
704
2

С Михавко и Буяльским. Состав Динамо на матч с тбилисцами

Стал известен состав «Динамо» на игру

13 февраля 2024, 15:34 |
704
2
С Михавко и Буяльским. Состав Динамо на матч с тбилисцами
ФК Динамо

Сегодня, 13 февраля, «Динамо» (Киев) в контрольном матче на сборах в Турции сыграет с тбилисским «Динамо». Начало матча – в 16:00 по Киеву.

Стал известен стартовый состав команды Александра Шовковского на матч:

«Динамо» (Киев): Бущан, Караваев, Михавко, Попов, Вивчаренко, Бражко, Шапаренко, Волошин, Кабаев, Буяльский, Ванат.

Запасные: Нещерет, Моргун, Игнатенко, Балаба, Сирота, Дубинчак, Гусев, Дячук, Царенко, Диалло, Бенито, Осипенко, Супряга, Пономаренко.

По теме:
Динамо Киев – Динамо Тбилиси – 0:0. Текстовая трансляция. LIVE
Экс-талант Динамо: Часто играю, как Милевский – не в футбол, а на приставке
ВИДЕО. Ярмоленко вернулся к тренировкам в общей группе
Динамо Киев Динамо Тбилиси контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи стартовые составы учебно-тренировочные сборы Тарас Михавко Виталий Буяльский
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Малиновская ответила Сабо на слова о том, что Руслан страдает из-за нее
Футбол | 13 февраля 2024, 07:51 4
Малиновская ответила Сабо на слова о том, что Руслан страдает из-за нее
Малиновская ответила Сабо на слова о том, что Руслан страдает из-за нее

Роксана уверена, что у нее всегда очень хорошие отношения со всеми

РБ Лейпциг – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 13 февраля 2024, 15:35 2
РБ Лейпциг – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
РБ Лейпциг – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 13 февраля в 22:00 по Киеву

Европейский гранд отказался от тренера Жироны. Стали известны причины
Футбол | 13.02.2024, 05:39
Европейский гранд отказался от тренера Жироны. Стали известны причины
Европейский гранд отказался от тренера Жироны. Стали известны причины
Костюк в слезах снялась с матча против Павлюченковой в Дохе
Теннис | 13.02.2024, 13:38
Костюк в слезах снялась с матча против Павлюченковой в Дохе
Костюк в слезах снялась с матча против Павлюченковой в Дохе
Стала известна соперница Костюк в 1/16 финала большого турнира в Дохе
Теннис | 12.02.2024, 18:36
Стала известна соперница Костюк в 1/16 финала большого турнира в Дохе
Стала известна соперница Костюк в 1/16 финала большого турнира в Дохе
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vitaliy_yatsenko
Буяльський здоровий. Чудова новина. Чекаємо на повернення Ярмоли. Може він в суботу зіграє якийсь час.
Ответить
+1
FunnyCat_____
+- основа за исключением защиты где у СаШО теорема Эскобара просто
 спасибо суркисам за еще одно  феноменальное трансферное окно!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
13.02.2024, 00:32 1
Футбол
ВИДЕО. Руслан Малиновский забил супергол за Дженоа в ворота Аталанты
ВИДЕО. Руслан Малиновский забил супергол за Дженоа в ворота Аталанты
11.02.2024, 20:10 6
Футбол
Трансферное молчание Динамо, и почему Шовковский не может на это повлиять
Трансферное молчание Динамо, и почему Шовковский не может на это повлиять
12.02.2024, 21:26 86
Футбол
Известный инсайдер подтвердил интерес европейского гранда к Мудрику
Известный инсайдер подтвердил интерес европейского гранда к Мудрику
12.02.2024, 20:43 7
Футбол
ФОТО. Милевский вернулся на футбольное поле
ФОТО. Милевский вернулся на футбольное поле
11.02.2024, 18:31 11
Футбол
Кто заработал больше за Кубок? Названы призовые Катара и Кот-д'Ивуара
Кто заработал больше за Кубок? Названы призовые Катара и Кот-д'Ивуара
12.02.2024, 07:59 6
Футбол
В тренировочном лагере Фьюри был «крот», его уже ищут
В тренировочном лагере Фьюри был «крот», его уже ищут
11.02.2024, 16:20 4
Бокс
Беленюк проиграл россиянину в четвертьфинале ЧЕ по борьбе
Беленюк проиграл россиянину в четвертьфинале ЧЕ по борьбе
12.02.2024, 15:01 7
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем