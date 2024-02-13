С Михавко и Буяльским. Состав Динамо на матч с тбилисцами

Сегодня, 13 февраля, «Динамо» (Киев) в контрольном матче на сборах в Турции сыграет с тбилисским «Динамо». Начало матча – в 16:00 по Киеву.

Стал известен стартовый состав команды Александра Шовковского на матч:

«Динамо» (Киев): Бущан, Караваев, Михавко, Попов, Вивчаренко, Бражко, Шапаренко, Волошин, Кабаев, Буяльский, Ванат.

Запасные: Нещерет, Моргун, Игнатенко, Балаба, Сирота, Дубинчак, Гусев, Дячук, Царенко, Диалло, Бенито, Осипенко, Супряга, Пономаренко.