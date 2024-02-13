Украина. Премьер лига13 февраля 2024, 15:34 |
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С Михавко и Буяльским. Состав Динамо на матч с тбилисцами
Стал известен состав «Динамо» на игру
13 февраля 2024, 15:34 |
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Сегодня, 13 февраля, «Динамо» (Киев) в контрольном матче на сборах в Турции сыграет с тбилисским «Динамо». Начало матча – в 16:00 по Киеву.
Стал известен стартовый состав команды Александра Шовковского на матч:
«Динамо» (Киев): Бущан, Караваев, Михавко, Попов, Вивчаренко, Бражко, Шапаренко, Волошин, Кабаев, Буяльский, Ванат.
Запасные: Нещерет, Моргун, Игнатенко, Балаба, Сирота, Дубинчак, Гусев, Дячук, Царенко, Диалло, Бенито, Осипенко, Супряга, Пономаренко.
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спасибо суркисам за еще одно феноменальное трансферное окно!