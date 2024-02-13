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  4. Джанлуиджи БУФФОН: «Мне все равно, что я не выиграл Лигу чемпионов»
Лига чемпионов
13 февраля 2024, 15:21 |
263
0

Джанлуиджи БУФФОН: «Мне все равно, что я не выиграл Лигу чемпионов»

Легендарный вратарь – о своем карьерном пути

13 февраля 2024, 15:21 |
263
0
Джанлуиджи БУФФОН: «Мне все равно, что я не выиграл Лигу чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Буффон

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон заявил, что его не сильно волнует тот факт, что он за свою карьеру так и не выиграл Лигу чемпионов:

«Для меня это никогда не было кровоточащей раной, а скорее стимулом каждый год бороться за что‑то очень важное. Если мне потом придется произнести речь, которая будет касаться «Ювентуса», моих товарищей по команде, я скажу, что мне очень жаль их и болельщиков, которые тосковали по этому трофею около 30 лет. Для меня играть в Лиге чемпионов уже было радостью, победа в ней позволило бы замкнуть круг, но мне всё равно».

Напомним, Буффон трижды проигрывал в финале Лиги чемпионов: в 2003, 2015 и 2017 годах.

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Джанлуиджи Буффон Лига чемпионов Ювентус
Источник Football-Italia
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