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  4. ГВАРДИОЛА – о Холанде: «Даже у Месси и Роналду не было таких показателей»
Англия
13 февраля 2024, 15:48 | Обновлено 13 февраля 2024, 15:53
307
0

ГВАРДИОЛА – о Холанде: «Даже у Месси и Роналду не было таких показателей»

Наставник «Манчестер Сити» доволен возвращению бомбардира в строй

13 февраля 2024, 15:48 | Обновлено 13 февраля 2024, 15:53
307
0
ГВАРДИОЛА – о Холанде: «Даже у Месси и Роналду не было таких показателей»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд и Лионель Месси

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола высказался о форварде Эрлинге Холанде, вернувшемся после травмы.

«Холанд молод. Он играет на самой сложной позиции на поле. Его окружают четыре или пять игроков. Я сказал ему, что нужен позитивный настрой – и голы придут. Дело не только в голах, не только в этом. Он должен воодушевлять своих товарищей по команде.

Такому высокому парню нелегко вернуться после травмы. Он жаждет забивать голы, но ему нужно расслабиться.

Эрлинг очень силен. Он хорошо адаптировался. У нас прекрасная команда, которая легко принимает новичков. Нужен один день — и игрок становится частью коллектива. Эрлинг прочувствовал это с первого же дня.

Мы никогда не давили на него, требуя забивать, и он прекрасно справился с ситуацией. Посмотрите на его показатели, в таком возрасте даже у Месси и Роналду таких не было. Он забивал везде, где был, и мы рады, что он с нами. Он пропустил два месяца, но мы довольны, что теперь он вернулся», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

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Эрлинг Холанд Жузеп Гвардиола травма Манчестер Сити Криштиану Роналду Лионель Месси
Источник Sky Sports
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