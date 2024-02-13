Ваншельбойм дал бой Поспишилу, но проиграл в трех сетах
Более опытный теннисист сыграл лучше в важные моменты
Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (№362 ATP) завершил выступления на хардовом челленджере в Бенгалуру (Индия).
В первом раунде основы украинец, который ранее преодолел квалификацию, проиграл 33-летнему Вашеку Поспишилу (№816 ATP), который достигал 25-го места в мировом рейтинга.
Бенгалуру. Первый круг
Эрик Ваншельбойм (Украина) – Вашек Поспишил (Канада) – 6:7(2), 6:3, 4:6
Это был первый матч между теннисистами.
Отметим, что Ваншельбойм в общем выиграл на 3 очка больше, чем соперник (109 против 106).
Эрик сыграл 8 матч в основе челленджеров, это было седьмое поражение.
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