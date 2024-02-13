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Германия
13 февраля 2024, 14:30 |
124
0

ОФИЦИАЛЬНО. Майнц возглавил иностранный специалист

Контракт с датчанином Бо Хенриксеном рассчитан до 2026 года

13 февраля 2024, 14:30 |
124
0
ОФИЦИАЛЬНО. Майнц возглавил иностранный специалист
Getty Images/Global Images Ukraine. Бо Хенриксен

Аутсайдер немецкой Бундеслиги «Майнц» объявил о назначении нового главного тренера.

После отставки Яна Зиверта клуб возглавил датский специалист Бо Хенриксен, который до этого тренировал «Цюрих». 49-летний Хенриксен заключил с «Майнцем» контракт, рассчитанный до 2026 года.

«Мы провели тщательный анализ сложной ситуации, в которой мы сейчас находимся, чтобы определить, какой тип тренера и какой стиль игры нам лучше всего подходят. Это привело нас к Бо Хенриксену – тренеру, который сумел уже несколько раз за свою карьеру объединить свои команды и заставить их играть в прагматичный, но смелый и в конечном итоге успешный футбол. Бо также очень эмоциональный, честный и уверенный в себе человек, который излучает положительную энергию и идеально впишется в нашу команду», – приводит слова спортивного директора «Майнца» Кристиана Хайделя официальный клубный сайт.

Добавим, что в настоящий момент «Майнц» находится в зоне вылета, деля последнее место в турнирной таблице Бундеслиги с «Дармштадтом».

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Майнц Бундеслига назначение тренера Цюрих
Источник ФК Майнц
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