ОФИЦИАЛЬНО. Майнц возглавил иностранный специалист

Аутсайдер немецкой Бундеслиги «Майнц» объявил о назначении нового главного тренера.

После отставки Яна Зиверта клуб возглавил датский специалист Бо Хенриксен, который до этого тренировал «Цюрих». 49-летний Хенриксен заключил с «Майнцем» контракт, рассчитанный до 2026 года.

«Мы провели тщательный анализ сложной ситуации, в которой мы сейчас находимся, чтобы определить, какой тип тренера и какой стиль игры нам лучше всего подходят. Это привело нас к Бо Хенриксену – тренеру, который сумел уже несколько раз за свою карьеру объединить свои команды и заставить их играть в прагматичный, но смелый и в конечном итоге успешный футбол. Бо также очень эмоциональный, честный и уверенный в себе человек, который излучает положительную энергию и идеально впишется в нашу команду», – приводит слова спортивного директора «Майнца» Кристиана Хайделя официальный клубный сайт.

Добавим, что в настоящий момент «Майнц» находится в зоне вылета, деля последнее место в турнирной таблице Бундеслиги с «Дармштадтом».