Аргентина готова пригласить Месси на Олимпиаду. Решение за игроком

Известный в прошлом игрок «Барселоны» и сборной Аргентины Хавьер Маскерано, который является тренером олимпийской сборной, заявил, что хотел бы видеть Лионеля Месси в своей команде на Игры в Париже.

«Двери для Месси всегда открыты. Но все зависит от его решения, а также его обязательств перед «Интер Майами», – сказал Маскерано

Аргентина может стать одним из соперников олимпийской сборной Украины. В турнире примут участие 16 сборных, уже известны 12 команд.

Футбольный турнир пройдет с 24 июля по 9 августа.