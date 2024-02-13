Аргентина готова пригласить Месси на Олимпиаду. Решение за игроком
Маскерано не против видеть Лионеля в своей команде
Известный в прошлом игрок «Барселоны» и сборной Аргентины Хавьер Маскерано, который является тренером олимпийской сборной, заявил, что хотел бы видеть Лионеля Месси в своей команде на Игры в Париже.
«Двери для Месси всегда открыты. Но все зависит от его решения, а также его обязательств перед «Интер Майами», – сказал Маскерано
Аргентина может стать одним из соперников олимпийской сборной Украины. В турнире примут участие 16 сборных, уже известны 12 команд.
Футбольный турнир пройдет с 24 июля по 9 августа.
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