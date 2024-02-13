Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аргентина готова пригласить Месси на Олимпиаду. Решение за игроком
Аргентина
13 февраля 2024, 13:11 | Обновлено 13 февраля 2024, 13:47
269
0

Аргентина готова пригласить Месси на Олимпиаду. Решение за игроком

Маскерано не против видеть Лионеля в своей команде

13 февраля 2024, 13:11 | Обновлено 13 февраля 2024, 13:47
269
0
Аргентина готова пригласить Месси на Олимпиаду. Решение за игроком
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Известный в прошлом игрок «Барселоны» и сборной Аргентины Хавьер Маскерано, который является тренером олимпийской сборной, заявил, что хотел бы видеть Лионеля Месси в своей команде на Игры в Париже.

«Двери для Месси всегда открыты. Но все зависит от его решения, а также его обязательств перед «Интер Майами», – сказал Маскерано

Аргентина может стать одним из соперников олимпийской сборной Украины. В турнире примут участие 16 сборных, уже известны 12 команд.

Футбольный турнир пройдет с 24 июля по 9 августа.

По теме:
Украинки получили лицензию на ОИ среди дуэтов в артистическом плавании
Месси или Роналду? Лидер Реала дал неоднозначный ответ на извечный вопрос
Южная Америка. Определены еще два возможных соперника Украины на ОИ
Лионель Месси сборная Аргентины по футболу Хавьер Маскерано Олимпийские игры 2024
Источник ESPN
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк в слезах снялась с матча против Павлюченковой в Дохе
Теннис | 13 февраля 2024, 13:38 18
Костюк в слезах снялась с матча против Павлюченковой в Дохе
Костюк в слезах снялась с матча против Павлюченковой в Дохе

Теннисистки провели на корте всего 3 гейма

Трансферное молчание Динамо, и почему Шовковский не может на это повлиять
Футбол | 12 февраля 2024, 21:26 83
Трансферное молчание Динамо, и почему Шовковский не может на это повлиять
Трансферное молчание Динамо, и почему Шовковский не может на это повлиять

Алексей Сливченко – о настораживающей ситуации с кадровым пополнением в стане «бело-синих»

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Футбол | 13.02.2024, 00:32
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Украина выступила в матчах отбора Олимпиады. Какая перспектива у сборной
Хоккей | 13.02.2024, 12:10
Украина выступила в матчах отбора Олимпиады. Какая перспектива у сборной
Украина выступила в матчах отбора Олимпиады. Какая перспектива у сборной
Как разгром Жироны от Реала повлиял на шансы Довбика и Цыганкова на титул?
Футбол | 13.02.2024, 13:40
Как разгром Жироны от Реала повлиял на шансы Довбика и Цыганкова на титул?
Как разгром Жироны от Реала повлиял на шансы Довбика и Цыганкова на титул?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Милевский вернулся на футбольное поле
ФОТО. Милевский вернулся на футбольное поле
11.02.2024, 18:31 11
Футбол
Беленюк проиграл россиянину в четвертьфинале ЧЕ по борьбе
Беленюк проиграл россиянину в четвертьфинале ЧЕ по борьбе
12.02.2024, 15:01 7
Другие виды
Кто заработал больше за Кубок? Названы призовые Катара и Кот-д'Ивуара
Кто заработал больше за Кубок? Названы призовые Катара и Кот-д'Ивуара
12.02.2024, 07:59 6
Футбол
Малиновская ответила Сабо на слова о том, что Руслан страдает из-за нее
Малиновская ответила Сабо на слова о том, что Руслан страдает из-за нее
13.02.2024, 07:51 4
Футбол
ВИДЕО. Украинский комментатор признался, почему не возвращается в Украину
ВИДЕО. Украинский комментатор признался, почему не возвращается в Украину
11.02.2024, 23:28 41
Футбол
В тренировочном лагере Фьюри был «крот», его уже ищут
В тренировочном лагере Фьюри был «крот», его уже ищут
11.02.2024, 16:20 4
Бокс
ФОТО. Усик пытался купить футболку Залужного за $50 тысяч, но его перебили
ФОТО. Усик пытался купить футболку Залужного за $50 тысяч, но его перебили
11.02.2024, 17:55 4
Бокс
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
12.02.2024, 09:10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем