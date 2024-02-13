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  4. Снигур уверенно стартовала на турнире ITF в Германии
ITF
13 февраля 2024, 12:50 |
336
0

Снигур уверенно стартовала на турнире ITF в Германии

Дарья обыграла соперницу из Франции

13 февраля 2024, 12:50 |
336
0
Снигур уверенно стартовала на турнире ITF в Германии
ITF. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№136 WTA) успешно начала борьбу на турнире ITF W75 Альтенкирхене (Германия).

В первом раунде четвертая сеяная украинка переиграла Алис Роббе из Франции (№220 WTA).

Альтенкирхен. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Алис Роббе (Франция) – 6:1, 6:2

Это была вторая встреча теннисисток, счет сравнялся.

В следующем раунде Снигур сразится против обладательницы уайлд-кард Настасьи Шунк или одной из теннисисток из квалификации.

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Источник Sport.ua
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