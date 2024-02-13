ITF13 февраля 2024, 12:50 |
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Снигур уверенно стартовала на турнире ITF в Германии
Дарья обыграла соперницу из Франции
13 февраля 2024, 12:50 |
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (№136 WTA) успешно начала борьбу на турнире ITF W75 Альтенкирхене (Германия).
В первом раунде четвертая сеяная украинка переиграла Алис Роббе из Франции (№220 WTA).
Альтенкирхен. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Алис Роббе (Франция) – 6:1, 6:2
Это была вторая встреча теннисисток, счет сравнялся.
В следующем раунде Снигур сразится против обладательницы уайлд-кард Настасьи Шунк или одной из теннисисток из квалификации.
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