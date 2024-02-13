Виталий ПОНОМАРЕВ: «На Полесье сосредоточимся после возвращения во Львов»

15 февраля футболисты «Руха» проведут заключительные контрольные матчи на словенском сборе

Главный тренер львовян Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua поделился последними новостями из расположения команды:

- К сожалению, из-за сотрясения мозга, полученного в одном из игровых эпизодов в ближайшее время уже не сможем задействовать вратаря Святослава Ванивского. Но на этой позиции в «Рухе» – острая конкуренция.

Еще не определился с тем сыграет ли послезавтра лидер нападения Юрий Климчук. А вот бразильскому легионеру, который на просмотре, скорее всего, дадим шанс проявить себя.

Все же, на этом этапе подготовки главное – игровая практика. Ею мои подопечные обеспечены, тем более, что речь идет о спаррингах с боеспособными визави.

Радует, что после травм уже вернулись в строй Богдан Слюбик и Алексей Сыч.

Что касается посещения нашего тренировочного лагеря в Словении руководителем молодежной сборной Украины Унаи Мельгосой, то его приезд стал большим стимулом для наших юных игроков, тем более, что в расширенном списке кандидатов в молодежную сборную Украины немало игроков «Руха».

Сыграем ли послезавтра в одном из спаррингов в составе, который задействуем 25 февраля в календарном поединке УПЛ – с «Полесьем«? Думаю, что нет, хотя тренерский штаб уже определился с основой.

Еще важно, чтобы все имели необходимую игровую практику. А уже после возвращения домой во время непосредственной подготовки к матчу с «Полесьем» и будем наигрывать те тактические схемы, которые возьмем на вооружение в поединке с одним из лидеров УПЛ.

Напомним, что 15 февраля «Рух» уже по традиции, сыграет два спарринга в один день – с ФК «Бринье Гросупле» и «Триглав».