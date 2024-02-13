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  4. Ангелина Калинина – Алена Остапенко. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
13 февраля 2024, 11:58 |
245
0

Ангелина Калинина – Алена Остапенко. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга в Дохе

13 февраля 2024, 11:58 |
245
0
Ангелина Калинина – Алена Остапенко. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

13 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№30 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 1000 в Дохе.

Во втором раунде украинка сразится с восьмой сеяной Аленой Остапенко (№11 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте Grandstand 1 после матча Носкова – Саккари. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 4-я встреча теннисисток, украинка пока не выигрывала.

Победительница встречи в следующем раунде сыграет с Ван Синьюй (№41 WTA) или Викторией Азаренко (№31 WTA).

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WTA Доха Ангелина Калинина смотреть онлайн Алена Остапенко
Источник Sport.ua
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