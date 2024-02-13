Ангелина Калинина – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга в Дохе
13 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№30 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 1000 в Дохе.
Во втором раунде украинка сразится с восьмой сеяной Аленой Остапенко (№11 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте Grandstand 1 после матча Носкова – Саккари. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.
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Это будет 4-я встреча теннисисток, украинка пока не выигрывала.
Победительница встречи в следующем раунде сыграет с Ван Синьюй (№41 WTA) или Викторией Азаренко (№31 WTA).
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