Ангелина Калинина – Алена Остапенко. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№30 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 1000 в Дохе.

Во втором раунде украинка сразится с восьмой сеяной Аленой Остапенко (№11 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте Grandstand 1 после матча Носкова – Саккари. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.

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Это будет 4-я встреча теннисисток, украинка пока не выигрывала.

Победительница встречи в следующем раунде сыграет с Ван Синьюй (№41 WTA) или Викторией Азаренко (№31 WTA).

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