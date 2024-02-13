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  4. Марта Костюк – Анастасия Павлюченкова. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
13 февраля 2024, 11:25 | Обновлено 13 февраля 2024, 11:31
612
1

Марта Костюк – Анастасия Павлюченкова. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга в Дохе

13 февраля 2024, 11:25 | Обновлено 13 февраля 2024, 11:31
612
1
Марта Костюк – Анастасия Павлюченкова. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

13 февраля украинская теннисистка Марта Костюк (№30 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар).

Во втором раунде украинка сразится против Анастасии Павлюченковой (№34 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте Grandstand 2. Время начала матча – 13:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

Победительница встречи в следующем раунде сыграет с шестой сеяной Маркетой Вондроушовой (№8 WTA).

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Анастасия Павлюченкова WTA Доха Марта Костюк смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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Yaroslav
об'єктивно шанси у Марти найкращі з поміж наших красунь потрапити до третього кола, подивимося як воно буде на практиці, удачі Марто)
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