Марта Костюк – Анастасия Павлюченкова. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 февраля украинская теннисистка Марта Костюк (№30 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар).

Во втором раунде украинка сразится против Анастасии Павлюченковой (№34 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте Grandstand 2. Время начала матча – 13:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча теннисисток.

Победительница встречи в следующем раунде сыграет с шестой сеяной Маркетой Вондроушовой (№8 WTA).

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