ФОТО. «Страна ган**нов и террористов». Ярмоленко по делу оценил россию

Вингер «Динамо» и сборной Украины Андрей Ярмоленко в своем Instagram показал фото, где россияне выстроились в фашисткую символику Z, ставшую популярной после полномасштабного вторжения россии в Украину.

На фото приводится сравнение нынешней россии с фашистской Германией времен Адольфа Гитлера.