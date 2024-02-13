Украина. Премьер лига13 февраля 2024, 11:32 |
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ФОТО. «Страна ган**нов и террористов». Ярмоленко по делу оценил россию
Андрей откровенен в своем Instagram
13 февраля 2024, 11:32 |
394
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Вингер «Динамо» и сборной Украины Андрей Ярмоленко в своем Instagram показал фото, где россияне выстроились в фашисткую символику Z, ставшую популярной после полномасштабного вторжения россии в Украину.
На фото приводится сравнение нынешней россии с фашистской Германией времен Адольфа Гитлера.
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Комментарии 1
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Це країна рабів і навіть помираючи забов'язані мовчати .коли в соаку виходила збірна срср то стояв свист .нічого не було чути .совок і росія це імперія зла як казав Рейган
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