Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. «Страна ган**нов и террористов». Ярмоленко по делу оценил россию
Украина. Премьер лига
13 февраля 2024, 11:32 |
394
1

ФОТО. «Страна ган**нов и террористов». Ярмоленко по делу оценил россию

Андрей откровенен в своем Instagram

13 февраля 2024, 11:32 |
394
1
ФОТО. «Страна ган**нов и террористов». Ярмоленко по делу оценил россию
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Вингер «Динамо» и сборной Украины Андрей Ярмоленко в своем Instagram показал фото, где россияне выстроились в фашисткую символику Z, ставшую популярной после полномасштабного вторжения россии в Украину.

На фото приводится сравнение нынешней россии с фашистской Германией времен Адольфа Гитлера.

По теме:
Цыганык раскритиковал Реброва из-за невызова экс-игрока Динамо в сборную
ВИДЕО. Девушка игрока Динамо ночью погоняла в Киеве со скоростью 150 км/ч
Букмекеры выставили первые котировки на матч Украины в Лиге наций 2024/25
Андрей Ярмоленко российско-украинская война Динамо Киев сборная Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, почему Яремчук пропустил матч Валенсии против Лас-Пальмаса
Футбол | 13 февраля 2024, 08:29 1
Стало известно, почему Яремчук пропустил матч Валенсии против Лас-Пальмаса
Стало известно, почему Яремчук пропустил матч Валенсии против Лас-Пальмаса

Роман не попал в заявку на поединок 24-го тура Ла Лиги, в котором «летучие мыши» проиграли 0:2

Допустят ли Ман Сити и Жирону в Лигу чемпионов? УЕФА провел встречу
Футбол | 12 февраля 2024, 13:11 0
Допустят ли Ман Сити и Жирону в Лигу чемпионов? УЕФА провел встречу
Допустят ли Ман Сити и Жирону в Лигу чемпионов? УЕФА провел встречу

Оба клуба полностью спокойны на этот счет

Отбор на Олимпиаду. Беларусь не допустили, с кем может сыграть Украина
Хоккей | 13.02.2024, 09:29
Отбор на Олимпиаду. Беларусь не допустили, с кем может сыграть Украина
Отбор на Олимпиаду. Беларусь не допустили, с кем может сыграть Украина
Трансферное молчание Динамо, и почему Шовковский не может на это повлиять
Футбол | 12.02.2024, 21:26
Трансферное молчание Динамо, и почему Шовковский не может на это повлиять
Трансферное молчание Динамо, и почему Шовковский не может на это повлиять
Лунин решил продлить контракт с Реалом. Стало известно, на какой срок
Футбол | 12.02.2024, 12:20
Лунин решил продлить контракт с Реалом. Стало известно, на какой срок
Лунин решил продлить контракт с Реалом. Стало известно, на какой срок
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Fant24
Це країна рабів і навіть помираючи забов'язані мовчати .коли в соаку виходила збірна срср то стояв свист .нічого не було чути .совок і росія це імперія зла як казав Рейган
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало 20-летнего полузащитника в аренду в родной клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало 20-летнего полузащитника в аренду в родной клуб
11.02.2024, 21:50 3
Футбол
ФОТО. Милевский вернулся на футбольное поле
ФОТО. Милевский вернулся на футбольное поле
11.02.2024, 18:31 11
Футбол
Кто заработал больше за Кубок? Названы призовые Катара и Кот-д'Ивуара
Кто заработал больше за Кубок? Названы призовые Катара и Кот-д'Ивуара
12.02.2024, 07:59 6
Футбол
ВИДЕО. Украинский комментатор признался, почему не возвращается в Украину
ВИДЕО. Украинский комментатор признался, почему не возвращается в Украину
11.02.2024, 23:28 40
Футбол
В тренировочном лагере Фьюри был «крот», его уже ищут
В тренировочном лагере Фьюри был «крот», его уже ищут
11.02.2024, 16:20 4
Бокс
ВИДЕО. Руслан Малиновский забил супергол за Дженоа в ворота Аталанты
ВИДЕО. Руслан Малиновский забил супергол за Дженоа в ворота Аталанты
11.02.2024, 20:10 6
Футбол
Сборная Украины обыграла Эстонию и вышла в финал отбора Олимпиады-2026
Сборная Украины обыграла Эстонию и вышла в финал отбора Олимпиады-2026
11.02.2024, 19:28 18
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем