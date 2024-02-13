Эрик Ваншельбойм – Вашек Поспишил. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 февраля украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (№362 ATP) продолжит выступления на хардовом челленджере в Бенгалуру (Индия).

В первом раунде основы украинец, который преодолел квалификацию, сразится против 33-летнего Вашека Поспишила (№816 ATP). Поединок состоится после матча Томич – Бойер. Ориентировочное начало встречи – 12:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первый матч между теннисистами.

В следующем раунде победитель сразится против Стефано Наполитано или Дейна Свини.

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