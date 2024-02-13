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  4. Эрик Ваншельбойм – Вашек Поспишил. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
13 февраля 2024, 12:11 |
110
0

Эрик Ваншельбойм – Вашек Поспишил. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на челленджере в Бенгалуру

13 февраля 2024, 12:11 |
110
0
Эрик Ваншельбойм – Вашек Поспишил. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP. Эрик Ваншельбойм

13 февраля украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (№362 ATP) продолжит выступления на хардовом челленджере в Бенгалуру (Индия).

В первом раунде основы украинец, который преодолел квалификацию, сразится против 33-летнего Вашека Поспишила (№816 ATP). Поединок состоится после матча Томич – Бойер. Ориентировочное начало встречи – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первый матч между теннисистами.

В следующем раунде победитель сразится против Стефано Наполитано или Дейна Свини.

📺 Видеотрансляция

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Эрик Ваншельбойм Вашек Поспишил смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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