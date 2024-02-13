ITF13 февраля 2024, 11:30 |
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Дарья Снигур – Алис Роббе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Альтенкирхене
13 февраля 2024, 11:30 |
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13 февраля украинская теннисистка Дарья Снигур (№136 WTA) начнет борьбу на турнире ITF W75 Альтенкирхене (Германия).
В первом раунде четвертая сеяная украинка сразится против Алис Роббе из Франции (№220 WTA). Поединок состоится 1-м запуском. Время начала матча – 11:30 по Киеву.
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Это будет вторая встреча теннисисток, первую украинка проиграла.
В следующем раунде победительница встречи сразится против обладательницы уайлд-кард Настасьи Шунк или одной из теннисисток из квалификации.
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