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  4. Дарья Снигур – Алис Роббе. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
13 февраля 2024, 11:30 |
731
0

Дарья Снигур – Алис Роббе. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Альтенкирхене

13 февраля 2024, 11:30 |
731
0
Дарья Снигур – Алис Роббе. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

13 февраля украинская теннисистка Дарья Снигур (№136 WTA) начнет борьбу на турнире ITF W75 Альтенкирхене (Германия).

В первом раунде четвертая сеяная украинка сразится против Алис Роббе из Франции (№220 WTA). Поединок состоится 1-м запуском. Время начала матча – 11:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против обладательницы уайлд-кард Настасьи Шунк или одной из теннисисток из квалификации.

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ITF Альтенкирхен Дарья Снигур смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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