Дарья Снигур – Алис Роббе. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 февраля украинская теннисистка Дарья Снигур (№136 WTA) начнет борьбу на турнире ITF W75 Альтенкирхене (Германия).



В первом раунде четвертая сеяная украинка сразится против Алис Роббе из Франции (№220 WTA). Поединок состоится 1-м запуском. Время начала матча – 11:30 по Киеву.

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Это будет вторая встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против обладательницы уайлд-кард Настасьи Шунк или одной из теннисисток из квалификации.

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