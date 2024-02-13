Другие новости13 февраля 2024, 07:20 | Обновлено 13 февраля 2024, 07:22
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 февраля
Важные события во всех видах спорта
13 февраля 2024, 07:20 | Обновлено 13 февраля 2024, 07:22
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Во вторник, 13 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
22:00 Копенгаген – Манчестер Сити
22:00 РБ Лейпциг – Реал Мадрид
ТЕННИС
13:00 Марта Костюк – Анастасия Павлюченкова
16:00 Ангелина Калинина – Алена Остапенко
17:30 Онс Жабер – Леся Цуренко
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