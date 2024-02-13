Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 февраля
Другие новости
13 февраля 2024, 07:20 | Обновлено 13 февраля 2024, 07:22
78
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 февраля

Важные события во всех видах спорта

13 февраля 2024, 07:20 | Обновлено 13 февраля 2024, 07:22
78
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Во вторник, 13 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

22:00 Копенгаген – Манчестер Сити

Favbet 14.60 – 7.06 – 1.24

22:00 РБ Лейпциг – Реал Мадрид

Favbet 3.15 – 3.93 – 2.26

ТЕННИС

13:00 Марта Костюк – Анастасия Павлюченкова

Favbet 1.96 – 1.85

16:00 Ангелина Калинина – Алена Остапенко

Favbet 4.39 – 1.22

17:30 Онс Жабер – Леся Цуренко

Favbet 1.39 – 3.03

По теме:
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 февраля
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 февраля
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 февраля
прогнозы букмекеров FavBet главные матчи дня Фаворит дня Ставка от Фавбет
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансферное молчание Динамо, и почему Шовковский не может на это повлиять
Футбол | 12 февраля 2024, 21:26 72
Трансферное молчание Динамо, и почему Шовковский не может на это повлиять
Трансферное молчание Динамо, и почему Шовковский не может на это повлиять

Алексей Сливченко – о настораживающей ситуации с кадровым пополнением в стане «бело-синих»

Европейский гранд отказался от тренера Жироны. Стали известны причины
Футбол | 13 февраля 2024, 05:39 1
Европейский гранд отказался от тренера Жироны. Стали известны причины
Европейский гранд отказался от тренера Жироны. Стали известны причины

Мичел вряд ли присоединится к «Барселоне»

Калинина повесила баранку чемпионке US Open 2021 на турнире в Дохе
Теннис | 12.02.2024, 14:48
Калинина повесила баранку чемпионке US Open 2021 на турнире в Дохе
Калинина повесила баранку чемпионке US Open 2021 на турнире в Дохе
Альмерия дома в меньшинстве отобрала очки у Атлетика из Бильбао
Футбол | 12.02.2024, 23:59
Альмерия дома в меньшинстве отобрала очки у Атлетика из Бильбао
Альмерия дома в меньшинстве отобрала очки у Атлетика из Бильбао
ФОТО. Бывший боксер Узелков попал в больницу
Бокс | 13.02.2024, 04:20
ФОТО. Бывший боксер Узелков попал в больницу
ФОТО. Бывший боксер Узелков попал в больницу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кто заработал больше за Кубок? Названы призовые Катара и Кот-д'Ивуара
Кто заработал больше за Кубок? Названы призовые Катара и Кот-д'Ивуара
12.02.2024, 07:59 6
Футбол
Украина U-18 завершила международный турнир разгромным поражением
Украина U-18 завершила международный турнир разгромным поражением
11.02.2024, 17:38 2
Хоккей
ВИДЕО. Руслан Малиновский забил супергол за Дженоа в ворота Аталанты
ВИДЕО. Руслан Малиновский забил супергол за Дженоа в ворота Аталанты
11.02.2024, 20:10 6
Футбол
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
13.02.2024, 00:32 1
Футбол
ВИДЕО. Лунин после победы над Жироной отпраздновал день рождения
ВИДЕО. Лунин после победы над Жироной отпраздновал день рождения
11.02.2024, 10:55 7
Футбол
ФОТО. Милевский вернулся на футбольное поле
ФОТО. Милевский вернулся на футбольное поле
11.02.2024, 18:31 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало 20-летнего полузащитника в аренду в родной клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало 20-летнего полузащитника в аренду в родной клуб
11.02.2024, 21:50 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем