ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 февраля

Во вторник, 13 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

22:00 Копенгаген – Манчестер Сити

14.60 – 7.06 – 1.24

22:00 РБ Лейпциг – Реал Мадрид

3.15 – 3.93 – 2.26

ТЕННИС

13:00 Марта Костюк – Анастасия Павлюченкова

1.96 – 1.85

16:00 Ангелина Калинина – Алена Остапенко

4.39 – 1.22

17:30 Онс Жабер – Леся Цуренко

1.39 – 3.03