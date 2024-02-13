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Украина. Премьер лига
13 февраля 2024, 03:20 | Обновлено 13 февраля 2024, 03:47
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0

ФОТО. Рух в понедельник провел две тренировки

«Желто-черные» работали в командном и индивидуальном режимах

13 февраля 2024, 03:20 | Обновлено 13 февраля 2024, 03:47
15
0
ФОТО. Рух в понедельник провел две тренировки
ФК Рух

Игроки «руха» в понедельник, 12 февраля, провели две тренировки в Чатеже.

Так, «желто-черные» утром размялись, после чего занимались скоростно-силовой и беговой работами, а также отрабатывали игровые серии. А после обеда «руховцы» оттачивали точность передач. Кроме того, футболисты занимались индивидуальной работой: отработкой ударов, атак, моделированием игровых ситуаций для отдельных звеньев для налаживания игровых связей.

Добавим, что на сборах в Словении к «Руху» присоединился Маркиян Бакус, который первую половину сезона выступал в команде U-19 и в «Рухе-2». В частности, 18-летний голкипер уже провел первую тренировку.

Напомним, заключительные поединки в Словении подопечные Виталия Пономарева проведут в четверг, 15 февраля. Так, в 12:30 «Рух» сыграет с «Бринье Гросупле», а в 15:30 – с «Триглавом».

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Рух Львов учебно-тренировочные сборы
Источник ФК Рух Львов
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