Новичок Полесья: «Морально настроен штурмовать УПЛ»

Новичок житомирского «Полесья» Денис Ндукве дал первый комментарий после перехода в амбициозную команду УПЛ.

– Тебе придется играть в элитном дивизионе. Ноги дрожат, колени дрожат?

– Очень хочется сыграть уже дебютировать и забить свой первый гол за «Полесье».

– Но УПЛ – это уровень совсем другой, чем Вторая лига.

– Я понимаю, но я над этим работаю, чтобы быть лучшим в УПЛ.

– Ты уже морально настроен штурмовать УПЛ?

– Да, настроен. Очень хочу сыграть.

– Как ты думаешь, что там будет сложнее всего?

– Я считаю, что самой сложной будет скорость, адаптироваться к скорости игры. Очень быстро все думают на поле.