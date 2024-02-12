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  4. Новичок Полесья: «Морально настроен штурмовать УПЛ»
Украина. Премьер лига
12 февраля 2024, 22:52 |
249
0

Новичок Полесья: «Морально настроен штурмовать УПЛ»

Денис Ндукве хочет как можно скорее дебютировать в УПЛ

12 февраля 2024, 22:52 |
249
0
Новичок Полесья: «Морально настроен штурмовать УПЛ»
ФК Полесье. Денис Ндукве

Новичок житомирского «Полесья» Денис Ндукве дал первый комментарий после перехода в амбициозную команду УПЛ.

– Тебе придется играть в элитном дивизионе. Ноги дрожат, колени дрожат?

– Очень хочется сыграть уже дебютировать и забить свой первый гол за «Полесье».

– Но УПЛ – это уровень совсем другой, чем Вторая лига.

– Я понимаю, но я над этим работаю, чтобы быть лучшим в УПЛ.

– Ты уже морально настроен штурмовать УПЛ?

– Да, настроен. Очень хочу сыграть.

– Как ты думаешь, что там будет сложнее всего?

– Я считаю, что самой сложной будет скорость, адаптироваться к скорости игры. Очень быстро все думают на поле.

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Денис Ндукве Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Полесье
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