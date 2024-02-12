Новичок Полесья: «Морально настроен штурмовать УПЛ»
Денис Ндукве хочет как можно скорее дебютировать в УПЛ
Новичок житомирского «Полесья» Денис Ндукве дал первый комментарий после перехода в амбициозную команду УПЛ.
– Тебе придется играть в элитном дивизионе. Ноги дрожат, колени дрожат?
– Очень хочется сыграть уже дебютировать и забить свой первый гол за «Полесье».
– Но УПЛ – это уровень совсем другой, чем Вторая лига.
– Я понимаю, но я над этим работаю, чтобы быть лучшим в УПЛ.
– Ты уже морально настроен штурмовать УПЛ?
– Да, настроен. Очень хочу сыграть.
– Как ты думаешь, что там будет сложнее всего?
– Я считаю, что самой сложной будет скорость, адаптироваться к скорости игры. Очень быстро все думают на поле.
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