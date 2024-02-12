Месси или Роналду? Лидер Реала дал неоднозначный ответ на извечный вопрос

Правый защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль ответил на вечный вопрос о лучшем футболисте мира:

«Месси или Роналду? Я ставлю их на один уровень. Я не отдаю предпочтение ни одному из них. Они монстры во всех смыслах этого слова, и я не могу сказать, что один лучше другого.

Я считаю, что они очень разные. Месси – это игрок, который может опуститься в глубину, получить мяч и создать атаку, а затем он может участвовать в игре и творить. Криштиану – монстр, который забивает голы, атакует и завершает моменты. Если бы они играли вместе, это была бы бомба. И на это было бы интересно посмотреть».