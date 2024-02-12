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  4. Месси или Роналду? Лидер Реала дал неоднозначный ответ на извечный вопрос
Испания
12 февраля 2024, 22:39 | Обновлено 12 февраля 2024, 22:40
826
1

Месси или Роналду? Лидер Реала дал неоднозначный ответ на извечный вопрос

Дани Карвахаль не стал выбирать между двумя легендами

12 февраля 2024, 22:39 | Обновлено 12 февраля 2024, 22:40
826
1
Месси или Роналду? Лидер Реала дал неоднозначный ответ на извечный вопрос
Goal. Криштиану Роналду и Лионель Месси

Правый защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль ответил на вечный вопрос о лучшем футболисте мира:

«Месси или Роналду? Я ставлю их на один уровень. Я не отдаю предпочтение ни одному из них. Они монстры во всех смыслах этого слова, и я не могу сказать, что один лучше другого.

Я считаю, что они очень разные. Месси – это игрок, который может опуститься в глубину, получить мяч и создать атаку, а затем он может участвовать в игре и творить. Криштиану – монстр, который забивает голы, атакует и завершает моменты. Если бы они играли вместе, это была бы бомба. И на это было бы интересно посмотреть».

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Дани Карвахаль Лионель Месси Криштиану Роналду Реал Мадрид Интер Майами Аль-Наср Эр-Рияд Ла Лига чемпионат Испании по футболу чемпионат Саудовской Аравии по футболу Major League Soccer (MLS)
Источник Goal.com
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anonymous
Відколи це Карвахаль став лідером Реалу?
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