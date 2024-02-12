Тони КРООС: «Я не вернусь в Баварию»
Полузащитник мадридского «Реала» опроверг слухи о возвращении в Мюнхен
Немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос опроверг слухи о возвращении в мюнхенскую «Баварию»:
«Позвольте мне объяснить это. Я не вернусь в «Баварию», этого не произойдет, несмотря на все слухи. Я всегда горжусь, когда меня связывают с топовыми клубами или когда какой-то менеджер хочет меня видеть в своем составе, но возвращения в «Баварию» не происходит».
Напомним, Тони Кроос находился в системе «Баварии» с 2006 по 2014 годы, после чего перешел в мадридский «Реал».
В этом сезоне 34-летний полузащитник провел 31 матч в футболке «сливочных», отметившись 1 забитым мячом и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Крооса в 14 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Тони Кроос может вернуться в сборную Германии для того, чтобы сыграть на домашнем Евро-2024.
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