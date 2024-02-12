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Германия
12 февраля 2024, 22:23 |
123
0

Тони КРООС: «Я не вернусь в Баварию»

Полузащитник мадридского «Реала» опроверг слухи о возвращении в Мюнхен

12 февраля 2024, 22:23 |
123
0
Тони КРООС: «Я не вернусь в Баварию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос опроверг слухи о возвращении в мюнхенскую «Баварию»:

«Позвольте мне объяснить это. Я не вернусь в «Баварию», этого не произойдет, несмотря на все слухи. Я всегда горжусь, когда меня связывают с топовыми клубами или когда какой-то менеджер хочет меня видеть в своем составе, но возвращения в «Баварию» не происходит».

Напомним, Тони Кроос находился в системе «Баварии» с 2006 по 2014 годы, после чего перешел в мадридский «Реал».

В этом сезоне 34-летний полузащитник провел 31 матч в футболке «сливочных», отметившись 1 забитым мячом и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Крооса в 14 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Тони Кроос может вернуться в сборную Германии для того, чтобы сыграть на домашнем Евро-2024.

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Тони Кроос Реал Мадрид Бавария трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги
Источник Фабрицио Романо
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