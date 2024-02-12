ОФИЦИАЛЬНО. Экс-хавбек Зари перешел из ЧФР в Ордабасы

28-летний опорный полузащитник румынского клуба ЧФР Клуж Ловро Цвек, известный в Украине по выступлениям в составе «Зари», продолжит карьеру в Казахстане.

ЧФР сообщил о трансфере хорватского легионера в «Ордабасы».

Финансовые подробности сделки, равно как и детали контракта Цвека с «Ордабасы», не разглашаются.

Ловро Цвек с января 2020 по март 2022 годов выступал за «Зарю». После начала полномасштабной фазы российско-украинской войны полузащитник перебрался в ЧФР Клуж, за который успел сыграть 77 матчей (3 гола, 3 ассиста).