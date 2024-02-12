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  4. Источник: Карпаты пытались подписать перспективного защитника из УПЛ
Украина. Премьер лига
12 февраля 2024, 21:58 |
1106
0

Источник: Карпаты пытались подписать перспективного защитника из УПЛ

Владимир Салюк мог покинуть «Черноморец»

12 февраля 2024, 21:58 |
1106
0
Источник: Карпаты пытались подписать перспективного защитника из УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Салюк

Львовские «Карпаты» в это зимнее трансферное окно пытались подписать центрального защитника одесского «Черноморца» Владимира Салюка, сообщает украинский журналист Виктор Вацко.

По информации источника, переход 21-летнего футболиста в клуб Первой лиги не состоялся из-за финансовых запросов «моряков».

В этом сезоне Владимир Салюк отыграл 16 матчей за «Черноморец», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока молодежной сборной Украины в 700 тысяч евро.

Ранее журналист Игорь Бурбас сообщал, что «Динамо» зимой рассматривало Владимира Салюка как возможное усиление центра защиты.

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Владимир Салюк Черноморец Одесса Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины Виктор Вацко
Источник Вацко Live
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