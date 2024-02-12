Источник: Карпаты пытались подписать перспективного защитника из УПЛ
Владимир Салюк мог покинуть «Черноморец»
Львовские «Карпаты» в это зимнее трансферное окно пытались подписать центрального защитника одесского «Черноморца» Владимира Салюка, сообщает украинский журналист Виктор Вацко.
По информации источника, переход 21-летнего футболиста в клуб Первой лиги не состоялся из-за финансовых запросов «моряков».
В этом сезоне Владимир Салюк отыграл 16 матчей за «Черноморец», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока молодежной сборной Украины в 700 тысяч евро.
Ранее журналист Игорь Бурбас сообщал, что «Динамо» зимой рассматривало Владимира Салюка как возможное усиление центра защиты.
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